https://ukraina.ru/20230106/1042420944.html

Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов

Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов - 06.01.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов

За сутки российскими военными были ликвидированы три диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ 6 января

2023-01-06T15:56

2023-01-06T15:56

2023-01-06T15:56

новости

минобороны рф

диверсанты

спецоперация

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1a/1042165687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8ca91c9e4e7d7c813fe52e60b5cabbf.jpg

Диверсанты были уничтожены в районах Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика), Серебрянки и Григоровки (Донецкая Народная Республика)."В Харьковской области и ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50", - также сообщили в военном ведомстве.Кроме того, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять украинских беспилотников БПЛА в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная ЛНР и Заводовка Херсонской области.

https://ukraina.ru/20230106/1042420392.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, диверсанты, спецоперация, вс рф