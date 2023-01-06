Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов - 06.01.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов - 06.01.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов
За сутки российскими военными были ликвидированы три диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ 6 января
2023-01-06T15:56
2023-01-06T15:56
новости
минобороны рф
диверсанты
спецоперация
вс рф
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Диверсанты были уничтожены в районах Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика), Серебрянки и Григоровки (Донецкая Народная Республика)."В Харьковской области и ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50", - также сообщили в военном ведомстве.Кроме того, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять украинских беспилотников БПЛА в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная ЛНР и Заводовка Херсонской области.
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новости, минобороны рф, диверсанты, спецоперация, вс рф
Новости, Минобороны РФ, диверсанты, Спецоперация, ВС РФ

Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов

15:56 06.01.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России ликвидировала украинскую диверсионно-разведывательную группу
ФСБ России ликвидировала украинскую диверсионно-разведывательную группу
© Пресс-служба ФСБ РФ
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За сутки российскими военными были ликвидированы три диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ 6 января
Диверсанты были уничтожены в районах Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика), Серебрянки и Григоровки (Донецкая Народная Республика).
"В Харьковской области и ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50", - также сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять украинских беспилотников БПЛА в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная ЛНР и Заводовка Херсонской области.
Пресс-конференция по итогам форума Армия-2017 в Минобороны РФ
Вчера, 14:31
ВСУ продолжают обстрелы русских городов несмотря на перемирие – Минобороны РФУкраинские военные продолжили обстрелы русских населенных пунктов и позиции ВС РФ после начала действия режима прекращения огня, заявили 6 января в Минобороны России
 
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