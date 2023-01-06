https://ukraina.ru/20230106/1042420944.html
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов - 06.01.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов
За сутки российскими военными были ликвидированы три диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ 6 января
2023-01-06T15:56
2023-01-06T15:56
2023-01-06T15:56
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Диверсанты были уничтожены в районах Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика), Серебрянки и Григоровки (Донецкая Народная Республика)."В Харьковской области и ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50", - также сообщили в военном ведомстве.Кроме того, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили пять украинских беспилотников БПЛА в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная ЛНР и Заводовка Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230106/1042420392.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, диверсанты, спецоперация, вс рф
Новости, Минобороны РФ, диверсанты, Спецоперация, ВС РФ
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов
За сутки российскими военными были ликвидированы три диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ 6 января