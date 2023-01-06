https://ukraina.ru/20230106/1042420810.html

Руководство Киево-Печерской лавры заявило о неправомерном отъеме храмов

Руководство Киево-Печерской лавры заявило о неправомерном отъеме храмов - 06.01.2023 Украина.ру

Руководство Киево-Печерской лавры заявило о неправомерном отъеме храмов

Юридический отдел Украинской православной церкви (УПЦ) и руководство Киево-Печерской лавры обратились в суд по поводу прекращения бессрочного договора о двух основных сооружениях лавры. Об этом пресс-служба УПЦ сообщает 6 января на официальном сайте. Обращение также отправлено в Офис президента Украины

2023-01-06T15:49

2023-01-06T15:49

2023-01-06T15:50

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Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры – накануне, января, были переданы в собственность государства. Заповедник в одностороннем порядке разорвал бессрочный договор аренды, заключенный в 2016 году."Монастырь отправил иск о преодолении преград для использования Успенского Собора и Трапезной церкви согласно тем условиям, которые действовали с 2016 года. Данное заявление вызвано противоправными действиями руководства национального заповедника с целью не допустить духовенство и мирян УПЦ к молитве в храмах Верхней Лавры, в том числе, и в Рождественские праздники", - сказано в заявлении.В УПЦ отметили, что, по закону военного времени, договор аренды не может быть прерван в одностороннем порядке и должен продолжать действие четыре месяца после окончания режима военного действия.Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о том, что храмы "вернулись" в собственность государства. Кроме того, СМИ стало известно, что в Рождество богослужение в Успенском Соборе будет совершать глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Обыски СБУ в лавре делаются, во-первых, чтобы отвлечь население от всех неудач на фронте и в целом тягостей жизни украинцев под ударами российских ракет. Во-вторых, чтобы еще раз подтвердить свое безнаказанное всесилие, ударить по тому, что в массовом сознании является неприкосновенным, заявил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.

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новости, упц, киево-печерская лавра, украина