https://ukraina.ru/20230106/1042420601.html

Одиозная националистка Ирина Фарион рассказала, что ее внук бьет русскоязычных детей в детском саду

Одиозная националистка Ирина Фарион рассказала, что ее внук бьет русскоязычных детей в детском саду - 06.01.2023 Украина.ру

Одиозная националистка Ирина Фарион рассказала, что ее внук бьет русскоязычных детей в детском саду

Экс-депутат Верховной Рады Украины от праворадикальной партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала 6 января в интервью украинскому телеканалу, что ее внук в детском саду бьет детей, которые говорят по-русски

2023-01-06T15:19

2023-01-06T15:19

2023-01-06T15:19

новости

ирина фарион

национализм

детский сад

внук

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По словам Фарион, ее внук, которому 3,5 года, видя в садике детей беженцев из Восточной Украины, которые разговаривают по-русски, дома рассказывает ей об этом, на что экс-депутат отвечает, что "москалей" нужно уничтожать."Все родители, которые сюда приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их ребенок должен говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка", - заявил она.Тем же родителям, которые хотят, чтобы их дети продолжили говорить по-русски, Фарион предложила уезжать с Украины на танках с символикой российской Специальной военной операции (СВО).Фарион известна своими радикальными высказываниями в течении нескольких десятилетий. В том числе, она публично радовалась гибели людей, сожженных заживо в одесском Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года.

https://ukraina.ru/20220818/1037816655.html

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2023

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новости, ирина фарион, национализм, детский сад, внук