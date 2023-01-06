ВСУ продолжают обстрелы русских городов несмотря на перемирие – Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПресс-конференция по итогам форума "Армия-2017" в Минобороны РФ
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Украинские военные продолжили обстрелы русских населенных пунктов и позиции ВС РФ после начала действия режима прекращения огня, заявили 6 января в Минобороны России
Несмотря на соблюдение 6 января с 12.00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.
Четыре минометных обстрела российских позиций были произведены на Краснолиманском направлении, также три артобстрела в районе Белогоровки (Луганская Народная Республика), уточнили в пресс-службе военного ведомства.
Ранее Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) сообщила о нескольких обстрелах Донецка со стороны ВСУ.
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