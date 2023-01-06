https://ukraina.ru/20230106/1042420392.html

ВСУ продолжают обстрелы русских городов несмотря на перемирие – Минобороны РФ

ВСУ продолжают обстрелы русских городов несмотря на перемирие – Минобороны РФ - 06.01.2023 Украина.ру

ВСУ продолжают обстрелы русских городов несмотря на перемирие – Минобороны РФ

Украинские военные продолжили обстрелы русских населенных пунктов и позиции ВС РФ после начала действия режима прекращения огня, заявили 6 января в Минобороны России

2023-01-06T14:31

2023-01-06T14:31

2023-01-06T14:31

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Четыре минометных обстрела российских позиций были произведены на Краснолиманском направлении, также три артобстрела в районе Белогоровки (Луганская Народная Республика), уточнили в пресс-службе военного ведомства.Ранее Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) сообщила о нескольких обстрелах Донецка со стороны ВСУ.На призыв президента РФ Владимира Путина установить двухсторонний режим тишины в честь православного Рождества в Офисе президента Украины ответили отказом накануне вечером. Владимир Зеленский назвал эту инициативу "передышкой" и "ловушкой".

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2023

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новости, обстрелы, минобороны рф, всу, рождество, перемирие