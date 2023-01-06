https://ukraina.ru/20230106/1042420270.html
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 06.01.2023 Украина.ру
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Над всей территорией Украины объявлена воздушная тревога, сообщили системы оповещения 6 января после обеда
2023-01-06T14:17
2023-01-06T14:17
2023-01-06T14:17
новости
воздушная тревога
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041930683_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_fcf00ccd8341dfa49b7a30a9992c77a3.jpg
Накануне в четверг президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Рождественского перемирия.Вступивший с 12.00 в силу режим тишины ВСУ нарушили уже дважды, обстреляв Петровский и Кировский районы Донецка.Украинские СМИ сообщают, что тревога якобы объявлена из-за взлета российского истребителя над территорией Белоруссии. В республике проходят совместные российско-белорусские учения.
https://ukraina.ru/20230106/1042418418.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041930683_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_24cb44ad51809ce9e94bfbaa7b7e2513.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, воздушная тревога, украина, спецоперация
Новости, воздушная тревога, Украина, Спецоперация
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Над всей территорией Украины объявлена воздушная тревога, сообщили системы оповещения 6 января после обеда
Накануне в четверг президент России Владимир Путин
отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу
установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Рождественского перемирия.
Вступивший с 12.00 в силу режим тишины ВСУ нарушили уже дважды, обстреляв Петровский и Кировский районы Донецка.
Украинские СМИ сообщают, что тревога якобы объявлена из-за взлета российского истребителя над территорией Белоруссии. В республике проходят совместные российско-белорусские учения.