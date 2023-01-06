По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 06.01.2023 Украина.ру
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 06.01.2023 Украина.ру
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Над всей территорией Украины объявлена воздушная тревога, сообщили системы оповещения 6 января после обеда
2023-01-06T14:17
2023-01-06T14:17
новости
воздушная тревога
украина
спецоперация
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Накануне в четверг президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Рождественского перемирия.Вступивший с 12.00 в силу режим тишины ВСУ нарушили уже дважды, обстреляв Петровский и Кировский районы Донецка.Украинские СМИ сообщают, что тревога якобы объявлена из-за взлета российского истребителя над территорией Белоруссии. В республике проходят совместные российско-белорусские учения.
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новости, воздушная тревога, украина, спецоперация
Новости, воздушная тревога, Украина, Спецоперация

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

14:17 06.01.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Над всей территорией Украины объявлена воздушная тревога, сообщили системы оповещения 6 января после обеда
Накануне в четверг президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Рождественского перемирия.
Вступивший с 12.00 в силу режим тишины ВСУ нарушили уже дважды, обстреляв Петровский и Кировский районы Донецка.
Украинские СМИ сообщают, что тревога якобы объявлена из-за взлета российского истребителя над территорией Белоруссии. В республике проходят совместные российско-белорусские учения.
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 12:42
ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирияВ полдень 6 января в силу вступил режим прекращения огня на Украине, объявленный накануне российской стороной. За 15 минут до его начала ВСУ обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в СЦКК в пятницу
 
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