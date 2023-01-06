https://ukraina.ru/20230106/1042420270.html

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 06.01.2023 Украина.ру

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Над всей территорией Украины объявлена воздушная тревога, сообщили системы оповещения 6 января после обеда

2023-01-06T14:17

2023-01-06T14:17

2023-01-06T14:17

новости

воздушная тревога

украина

спецоперация

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Накануне в четверг президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Рождественского перемирия.Вступивший с 12.00 в силу режим тишины ВСУ нарушили уже дважды, обстреляв Петровский и Кировский районы Донецка.Украинские СМИ сообщают, что тревога якобы объявлена из-за взлета российского истребителя над территорией Белоруссии. В республике проходят совместные российско-белорусские учения.

https://ukraina.ru/20230106/1042418418.html

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2023

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новости, воздушная тревога, украина, спецоперация