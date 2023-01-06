https://ukraina.ru/20230106/1042419889.html

ВСУ поднялись в рейтинге самых сильных армий мира

ВСУ поднялись в рейтинге самых сильных армий мира - 06.01.2023 Украина.ру

ВСУ поднялись в рейтинге самых сильных армий мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рейтинге сильнейших армий мира вышли на 15 место, сообщает Global Firepower 6 января

2023-01-06T13:59

2023-01-06T13:59

2023-01-06T13:59

новости

военная помощь

всу

армия

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Украинская армия по итогам 2022 года обошла, в том числе, вооруженные силы тех стран, которые поставляют Киеву военную помощь: Германии, Польши, Австралии, Испании.При этом, по заверению авторов рейтинга, именно с иностранной военной помощью связано усиление ВСУ.Первые пять позиций в списке занимают США, Россия, Китай, Индия и Великобритания.Президент США Джо Байден 29 декабря утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год объемом около 1,7 трлн долларов, он предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь Киеву. Свыше 300 млн долларов выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230106/1042414881.html

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новости, военная помощь, всу, армия