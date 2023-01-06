ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
В полдень 6 января в силу вступил режим прекращения огня на Украине, объявленный накануне российской стороной. За 15 минут до его начала ВСУ обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в СЦКК в пятницу
Рождественское перемирие на 36 часов было введено российскими военными по распоряжению президента России Владимира Путина. Украинская сторона отказалась от него.
Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка 155 мм и 152 мм снарядами, уточнили в СЦКК. Уже после полудня, во время действия перемирия, обстрел повторился.
Накануне 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что перемирие не означает, что ВС РФ позволят продвижение ВСУ, или не станут отвечать на провокации.
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