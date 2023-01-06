https://ukraina.ru/20230106/1042418418.html

ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия

ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия - 06.01.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия

В полдень 6 января в силу вступил режим прекращения огня на Украине, объявленный накануне российской стороной. За 15 минут до его начала ВСУ обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в СЦКК в пятницу

2023-01-06T12:42

2023-01-06T12:42

2023-01-06T12:42

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Рождественское перемирие на 36 часов было введено российскими военными по распоряжению президента России Владимира Путина. Украинская сторона отказалась от него.Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка 155 мм и 152 мм снарядами, уточнили в СЦКК. Уже после полудня, во время действия перемирия, обстрел повторился.Накануне 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что перемирие не означает, что ВС РФ позволят продвижение ВСУ, или не станут отвечать на провокации.

https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html

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новости, всу, донецк, обстрелы, перемирие