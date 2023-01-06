ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия - 06.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230106/1042418418.html
ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия
ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия - 06.01.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия
В полдень 6 января в силу вступил режим прекращения огня на Украине, объявленный накануне российской стороной. За 15 минут до его начала ВСУ обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в СЦКК в пятницу
2023-01-06T12:42
2023-01-06T12:42
новости
всу
донецк
обстрелы
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/03/1042369633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf4ed281f74fac7cb48d375e92921165.jpg
Рождественское перемирие на 36 часов было введено российскими военными по распоряжению президента России Владимира Путина. Украинская сторона отказалась от него.Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка 155 мм и 152 мм снарядами, уточнили в СЦКК. Уже после полудня, во время действия перемирия, обстрел повторился.Накануне 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что перемирие не означает, что ВС РФ позволят продвижение ВСУ, или не станут отвечать на провокации.
https://ukraina.ru/20230106/1042418030.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/03/1042369633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a679fd964fa43b8395e8c6a61d7664c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донецк, обстрелы, перемирие
Новости, ВСУ, Донецк, обстрелы, перемирие

ВСУ обстреляли Донецк за 15 минут до начала Рождественского перемирия

12:42 06.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В полдень 6 января в силу вступил режим прекращения огня на Украине, объявленный накануне российской стороной. За 15 минут до его начала ВСУ обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в СЦКК в пятницу
Рождественское перемирие на 36 часов было введено российскими военными по распоряжению президента России Владимира Путина. Украинская сторона отказалась от него.
Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка 155 мм и 152 мм снарядами, уточнили в СЦКК. Уже после полудня, во время действия перемирия, обстрел повторился.
Накануне 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что перемирие не означает, что ВС РФ позволят продвижение ВСУ, или не станут отвечать на провокации.
СБУ обыски в храмах УПЦ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 12:18
Новое оружие, обыски в храмах УПЦ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 6 январяВ Рождественский сочельник Служба безопасности Украины заявила о новых обысках в храмах Украинской православной церкви. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о снятии табу на поставки вооружений Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиВСУДонецкобстрелыперемирие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Патриарх Кирилл: РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине
14:04Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
13:49Пушков высмеял кандидатуру "поджигателя войны" на присуждение Нобелевской премии мира
13:17Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия Жукова
13:16"Шевченковская" церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине
13:10Ходаковский рассказал о "взбесившихся" накануне Рождества ВСУ
12:51В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
12:07Палата представителей США смогла избрать спикера с пятнадцатой попытки
11:45Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемирие
11:34В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
10:43Bloomberg: США отклонили предложения о пополнении своих нефтяных резервов
10:17Стало известно о возобновлении пассажирского сообщения между КНР и Приморьем
09:48Над Севастополем сбит беспилотник
09:26Американский полковник рассказал об отношении европейцев к конфликту на Украине
08:41БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режима
05:54Генерал Сергей Суровикин: момент истины
05:53Мир "Великого кольца": "Звёздные корабли"
05:52Золото, анархия и контрразведка. Правда и легенды Нестора Махно
05:51Что происходит с Украиной? Эксперты в Киеве пытаются оценить последствия превращения страны в поле боя
18:07Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
Лента новостейМолния