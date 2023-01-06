https://ukraina.ru/20230106/1042417868.html

Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск

Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск - 06.01.2023 Украина.ру

Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон, где размещена совместная российско-белорусская группировка войск, передает 6 января РИА Новости

2023-01-06T12:15

2023-01-06T12:15

2023-01-06T12:15

новости

белоруссия

группировки

лукашенко

полигон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651615_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_af3ff2c471c7ba0a28bfb352b19b1d75.jpg

Имеется в виду 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, уточнили в агентстве.Белорусское военное ведомство на днях сообщило об усилении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, была объявлена подготовка к совместным плановым учениям.Задача группировки российских и белорусских войск, развернутой в Белоруссии – дать отпор потенциальному противнику, заявил ранее в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.

https://ukraina.ru/20230105/1042406960.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, группировки, лукашенко, полигон