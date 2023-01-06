https://ukraina.ru/20230106/1042417868.html
Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск
Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск - 06.01.2023 Украина.ру
Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон, где размещена совместная российско-белорусская группировка войск, передает 6 января РИА Новости
2023-01-06T12:15
2023-01-06T12:15
2023-01-06T12:15
новости
белоруссия
группировки
лукашенко
полигон
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Имеется в виду 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, уточнили в агентстве.Белорусское военное ведомство на днях сообщило об усилении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, была объявлена подготовка к совместным плановым учениям.Задача группировки российских и белорусских войск, развернутой в Белоруссии – дать отпор потенциальному противнику, заявил ранее в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.
https://ukraina.ru/20230105/1042406960.html
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, группировки, лукашенко, полигон
Новости, Белоруссия, группировки, Лукашенко, полигон
Лукашенко посетил полигон совместной группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон, где размещена совместная российско-белорусская группировка войск, передает 6 января РИА Новости
Имеется в виду 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, уточнили в агентстве.
Белорусское военное ведомство на днях сообщило об усилении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, была объявлена подготовка к совместным плановым учениям.
Задача группировки российских и белорусских войск, развернутой в Белоруссии – дать отпор потенциальному противнику, заявил ранее в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
Польша не пойдет на войну с Россией - это подтвердил недавний разговор президента Анжея Дуды с российскими пранкерами, считает главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.
Варшава не будет атаковать Калининградскую область, она лишь хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, считает эксперт. Белоруссия в глаза польских политиков – историческая часть Речи Посполитой, бывшее Велико княжество Литовское, сфера приоритетных интересов Польши. И это не Россия, а отдельное государство, заключил он.