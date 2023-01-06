"Наследники нацистов никогда не жалели людей": Медведев прокомментировал отказ Киева от перемирия
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал украинское руководство "свиньями, которые не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности". Так он 6 января в своем Telegram-канале прокомментировал отказ Киева от Рождественского перемирия
Президент России Владимир Путин накануне 5 января отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал режим прекращения огня, объявленный Москвой, "прикрытием" и отказался поддержать его.
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - написал Медведев.
Медведев упомянул также, что инициативу Кремля раскритиковали западные "партнеры" Киева, в том числе, президент США Джо Байден, глава Евросовета Шарль Мишель, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…", - заключил Медеведев.
Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне написала, что "Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе".
Вчера, 11:23"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишиныВведение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин