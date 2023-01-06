"Наследники нацистов никогда не жалели людей": Медведев прокомментировал отказ Киева от перемирия

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины

Введение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин