https://ukraina.ru/20230106/1042412615.html

НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки

НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки - 06.01.2023 Украина.ру

НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки

На волне неутихающего национализма и прославления таких же "героев", украинские журналисты отыскали "повстанческие" колядки, подпольно сочиняемые УПА*

2023-01-06T15:59

2023-01-06T15:59

2023-01-06T15:59

эксклюзив

рождество

украина

колядки

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Впрочем, ни одно серьезное музыкально-этнографическое издание этой информации не подтверждает. В то же время ее активно популяризирует западноукраинская музыковед Анна Черноус.В качестве "эксперта" по националистическим колядкам и щедривкам украинские журналисты опросили некого Дмитрия Скильского – ни много ни мало сына одного из бандеровских коллаборационистов из Ивано-Франковской области.Из антисоветских мифов и выдумок мы узнаем, что главы сельсоветов "избивали детей за то, что те мастерили рождественский вертеп", взрослых людей за ношение вышиванки якобы расстреливали, а колядки и щедривки были под строжайшим запретом – за них будто бы высылали в Сибирь."В 20-м веке нам пытались навязать другой образ украинца, и мы забыли, что кроме нации хлеборобов, мы еще и нация воинов", – радостно соглашается Черноус, на что Скильский окончательно расставляет акценты беседы: ужасы этих запретов закончились с немецкой оккупацией. Немцы, мол, – цивилизованные люди, Рождество уважали.Среди текстов колядок, найденных журналистами в пыльных бандеровских сундуках – все, как любит нынешняя украинская пропаганда: призывы встать к пулемету за националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, "Сталин-антихрист", "кровавые репрессии НКВД" и Сибирь, Сибирь, Сибирь…Разумеется, украинские колядки и щедривки – праздничные обрядовые песни – не имеют ничего общего со всеми этими выдумками. Колядками народ издревле встречал день зимнего солнцестояния, а с приходом православия – Рождество Христово.Щедривками – новый год, который в языческие времена приходил весной (от того и в большинстве щедривок прилетает ласточка к хозяевам гостеприимного дома), а затем – в январе, после Рождества.Большинство колядок по тематике относятся к двум группам. Первая – рассказывающие непосредственно библейскую историю рождения Христа:"Нова радість стала, яка не бувала,Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.Де Христос родився, з Діви воплотився,Як чоловік пеленами убого повився"(Новая радость пришла, какой не бывало, над вертепом звезда ясная на весь мир засияла. Где Христос родился, от Девы воплотился, как человек пеленами скромно овился – перевод автора).Вторые – хвалящие и приветствуют хлебосольный дом, тяжелый хлеборобский труд, мир и благополучие счастливой семьи:"Добрий вечір тобі, пане господарю.Радуйся!Ой радуйся, земле,Син Божий народився!Застеляйте столи та все килимами,Та й кладіть калачі з ярої пшениці…"(Добрый тебе вечер, господин-хозяин. Радуйся! Радуйся, земля, Сын Божий родился! Застелите столы все коврами, кладите калачи из отборной пшеницы – перевод автора).Такие и похожие колядки встречаются и в "Назаре Стодоле" Тараса Шевченко, и в произведениях Ивана Франко, святочных повестях Николая Гоголя, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" в экранизации Александра Роу, впрочем – везде, где упоминаются святки и рождественские народные гуляния.И уж, конечно же, – знаменитый украинский "Щедрик". Самая известная украинская мелодия, щедривка, записанная композитором Николаем Леонтовичем и ставшая одним из самых узнаваемых украинских брендов в мире. "Щедрик" не только переведен почти на все языки в мире, но и точно известен каждому ребенку, хоть однажды смотревшему "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона под названием Carol of the bells.Впрочем, не только содержание, но и сама суть того, что рассказывает музыковед Черноус – безосновательно. Еще в 20-е годы, занимаясь популяризацией народной песенной традиции, Народный комиссариат и просвещения взялся за колядки, они исполнялись и распространялись совершенно открыто, изучались в программе фольклора любого музыкального заведения, а внимание к рождественским песнопениям объяснялось не религиозностью, а интересом к национальному самобытному творчеству, уходящим глубоко корнями в историю народа.Говорить же о притеснении религии на Украине, где в эти праздничные дни во всю идет расправа над канонической православной церковью, а святыни Киево-Печерской лавры – древнейшей православной лавры – конфискованы государством с последующей передачей в пользование раскольникам, совсем нелепо…*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230101/1042315720.html

https://ukraina.ru/20230106/1042416668.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, рождество, украина, колядки