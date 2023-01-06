https://ukraina.ru/20230106/1042412615.html
НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки
НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки - 06.01.2023 Украина.ру
НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки
На волне неутихающего национализма и прославления таких же "героев", украинские журналисты отыскали "повстанческие" колядки, подпольно сочиняемые УПА*
2023-01-06T15:59
2023-01-06T15:59
2023-01-06T15:59
эксклюзив
рождество
украина
колядки
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Впрочем, ни одно серьезное музыкально-этнографическое издание этой информации не подтверждает. В то же время ее активно популяризирует западноукраинская музыковед Анна Черноус.В качестве "эксперта" по националистическим колядкам и щедривкам украинские журналисты опросили некого Дмитрия Скильского – ни много ни мало сына одного из бандеровских коллаборационистов из Ивано-Франковской области.Из антисоветских мифов и выдумок мы узнаем, что главы сельсоветов "избивали детей за то, что те мастерили рождественский вертеп", взрослых людей за ношение вышиванки якобы расстреливали, а колядки и щедривки были под строжайшим запретом – за них будто бы высылали в Сибирь."В 20-м веке нам пытались навязать другой образ украинца, и мы забыли, что кроме нации хлеборобов, мы еще и нация воинов", – радостно соглашается Черноус, на что Скильский окончательно расставляет акценты беседы: ужасы этих запретов закончились с немецкой оккупацией. Немцы, мол, – цивилизованные люди, Рождество уважали.Среди текстов колядок, найденных журналистами в пыльных бандеровских сундуках – все, как любит нынешняя украинская пропаганда: призывы встать к пулемету за националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, "Сталин-антихрист", "кровавые репрессии НКВД" и Сибирь, Сибирь, Сибирь…Разумеется, украинские колядки и щедривки – праздничные обрядовые песни – не имеют ничего общего со всеми этими выдумками. Колядками народ издревле встречал день зимнего солнцестояния, а с приходом православия – Рождество Христово.Щедривками – новый год, который в языческие времена приходил весной (от того и в большинстве щедривок прилетает ласточка к хозяевам гостеприимного дома), а затем – в январе, после Рождества.Большинство колядок по тематике относятся к двум группам. Первая – рассказывающие непосредственно библейскую историю рождения Христа:"Нова радість стала, яка не бувала,Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.Де Христос родився, з Діви воплотився,Як чоловік пеленами убого повився"(Новая радость пришла, какой не бывало, над вертепом звезда ясная на весь мир засияла. Где Христос родился, от Девы воплотился, как человек пеленами скромно овился – перевод автора).Вторые – хвалящие и приветствуют хлебосольный дом, тяжелый хлеборобский труд, мир и благополучие счастливой семьи:"Добрий вечір тобі, пане господарю.Радуйся!Ой радуйся, земле,Син Божий народився!Застеляйте столи та все килимами,Та й кладіть калачі з ярої пшениці…"(Добрый тебе вечер, господин-хозяин. Радуйся! Радуйся, земля, Сын Божий родился! Застелите столы все коврами, кладите калачи из отборной пшеницы – перевод автора).Такие и похожие колядки встречаются и в "Назаре Стодоле" Тараса Шевченко, и в произведениях Ивана Франко, святочных повестях Николая Гоголя, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" в экранизации Александра Роу, впрочем – везде, где упоминаются святки и рождественские народные гуляния.И уж, конечно же, – знаменитый украинский "Щедрик". Самая известная украинская мелодия, щедривка, записанная композитором Николаем Леонтовичем и ставшая одним из самых узнаваемых украинских брендов в мире. "Щедрик" не только переведен почти на все языки в мире, но и точно известен каждому ребенку, хоть однажды смотревшему "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона под названием Carol of the bells.Впрочем, не только содержание, но и сама суть того, что рассказывает музыковед Черноус – безосновательно. Еще в 20-е годы, занимаясь популяризацией народной песенной традиции, Народный комиссариат и просвещения взялся за колядки, они исполнялись и распространялись совершенно открыто, изучались в программе фольклора любого музыкального заведения, а внимание к рождественским песнопениям объяснялось не религиозностью, а интересом к национальному самобытному творчеству, уходящим глубоко корнями в историю народа.Говорить же о притеснении религии на Украине, где в эти праздничные дни во всю идет расправа над канонической православной церковью, а святыни Киево-Печерской лавры – древнейшей православной лавры – конфискованы государством с последующей передачей в пользование раскольникам, совсем нелепо…*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230101/1042315720.html
https://ukraina.ru/20230106/1042416668.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, рождество, украина, колядки
НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядки
На волне неутихающего национализма и прославления таких же "героев", украинские журналисты отыскали "повстанческие" колядки, подпольно сочиняемые УПА*
Впрочем, ни одно серьезное музыкально-этнографическое издание этой информации не подтверждает. В то же время ее активно популяризирует западноукраинская музыковед Анна Черноус.
В качестве "эксперта" по националистическим колядкам и щедривкам украинские журналисты опросили некого Дмитрия Скильского – ни много ни мало сына одного из бандеровских коллаборационистов из Ивано-Франковской области.
Из антисоветских мифов и выдумок мы узнаем, что главы сельсоветов "избивали детей за то, что те мастерили рождественский вертеп", взрослых людей за ношение вышиванки якобы расстреливали, а колядки и щедривки были под строжайшим запретом – за них будто бы высылали в Сибирь.
"В 20-м веке нам пытались навязать другой образ украинца, и мы забыли, что кроме нации хлеборобов, мы еще и нация воинов", – радостно соглашается Черноус, на что Скильский окончательно расставляет акценты беседы: ужасы этих запретов закончились с немецкой оккупацией.
Немцы, мол, – цивилизованные люди, Рождество уважали.
Среди текстов колядок, найденных журналистами в пыльных бандеровских сундуках – все, как любит нынешняя украинская пропаганда: призывы встать к пулемету за националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, "Сталин-антихрист", "кровавые репрессии НКВД" и Сибирь, Сибирь, Сибирь…
Разумеется, украинские колядки и щедривки – праздничные обрядовые песни – не имеют ничего общего со всеми этими выдумками. Колядками народ издревле встречал день зимнего солнцестояния, а с приходом православия – Рождество Христово.
Щедривками – новый год, который в языческие времена приходил весной (от того и в большинстве щедривок прилетает ласточка к хозяевам гостеприимного дома), а затем – в январе, после Рождества.
Большинство колядок по тематике относятся к двум группам. Первая – рассказывающие непосредственно библейскую историю рождения Христа:
"Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого повився"
(Новая радость пришла, какой не бывало, над вертепом звезда ясная на весь мир засияла. Где Христос родился, от Девы воплотился, как человек пеленами скромно овился – перевод автора).
Вторые – хвалящие и приветствуют хлебосольный дом, тяжелый хлеборобский труд, мир и благополучие счастливой семьи:
"Добрий вечір тобі, пане господарю.
Застеляйте столи та все килимами,
Та й кладіть калачі з ярої пшениці…"
(Добрый тебе вечер, господин-хозяин. Радуйся! Радуйся, земля, Сын Божий родился! Застелите столы все коврами, кладите калачи из отборной пшеницы – перевод автора).
Такие и похожие колядки встречаются и в "Назаре Стодоле" Тараса Шевченко, и в произведениях Ивана Франко, святочных повестях Николая Гоголя, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" в экранизации Александра Роу, впрочем – везде, где упоминаются святки и рождественские народные гуляния.
И уж, конечно же, – знаменитый украинский "Щедрик". Самая известная украинская мелодия, щедривка, записанная композитором Николаем Леонтовичем и ставшая одним из самых узнаваемых украинских брендов в мире.
"Щедрик" не только переведен почти на все языки в мире, но и точно известен каждому ребенку, хоть однажды смотревшему "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона под названием Carol of the bells.
Впрочем, не только содержание, но и сама суть того, что рассказывает музыковед Черноус – безосновательно.
Еще в 20-е годы, занимаясь популяризацией народной песенной традиции, Народный комиссариат и просвещения взялся за колядки, они исполнялись и распространялись совершенно открыто, изучались в программе фольклора любого музыкального заведения, а внимание к рождественским песнопениям объяснялось не религиозностью, а интересом к национальному самобытному творчеству, уходящим глубоко корнями в историю народа.
Говорить же о притеснении религии на Украине, где в эти праздничные дни во всю идет расправа над канонической православной церковью, а святыни Киево-Печерской лавры – древнейшей православной лавры – конфискованы государством с последующей передачей в пользование раскольникам, совсем нелепо…
*Деятельность организации запрещена в РФ