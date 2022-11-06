https://ukraina.ru/20221106/1040529815.html

Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска - 06.11.2022 Украина.ру

Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, передает 6 ноября РИА Новости

2022-11-06T09:29

2022-11-06T09:29

2022-11-06T09:29

новости

"вагнеровцы"

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a3c743ce183a4b17124df031aaf9c4.jpg.webp

"Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - рассказал боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск.С его слов, войска Киева постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам "Вагнера", занявшим Иванград. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.Он отметил, что в стрелковый бой против группы "Вагнер" противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу."Именно вчера были взяты последние дома (в Иванграде), которые давались тяжело, с боем. Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами. Ребята - молодцы, есть задор и стержень у всех", - рассказал один из участников боев за Иванград.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "вагнеровцы", бои