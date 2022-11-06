Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска - 06.11.2022 Украина.ру
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Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска - 06.11.2022 Украина.ру
Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, передает 6 ноября РИА Новости
2022-11-06T09:29
2022-11-06T09:29
новости
"вагнеровцы"
бои
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"Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - рассказал боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск.С его слов, войска Киева постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам "Вагнера", занявшим Иванград. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.Он отметил, что в стрелковый бой против группы "Вагнер" противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу."Именно вчера были взяты последние дома (в Иванграде), которые давались тяжело, с боем. Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами. Ребята - молодцы, есть задор и стержень у всех", - рассказал один из участников боев за Иванград.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, "вагнеровцы", бои
Новости, "вагнеровцы", бои

Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска

09:29 06.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, передает 6 ноября РИА Новости
"Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - рассказал боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск.
С его слов, войска Киева постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам "Вагнера", занявшим Иванград.
Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.
Он отметил, что в стрелковый бой против группы "Вагнер" противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.

"152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) – все летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", - рассказал боец.

Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты.
Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.
"Именно вчера были взяты последние дома (в Иванграде), которые давались тяжело, с боем. Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами. Ребята - молодцы, есть задор и стержень у всех", - рассказал один из участников боев за Иванград.
 
Новости"вагнеровцы"бои
 
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