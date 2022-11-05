https://ukraina.ru/20221105/1040523053.html

Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times

Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times - 05.11.2022 Украина.ру

Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times

США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни, сообщила The New York Times 4 ноября

2022-11-05T14:18

2022-11-05T14:18

2022-11-05T14:19

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христя фриланд

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Западные СМИ, в том числе CNN, сообщали с начала осени, что Фриланд может стать главным кандидатом на эту должность.Впервые о кандидатуре Фриланд на пост генсека НАТО заговорили в начале сентября - тогда об этом писал CNN со ссылкой на источники из трех разных стран.В статье отмечается, что США не выдвигают американского кандидата, потому что "американский генерал традиционно является верховным главнокомандующим союзниками в Европе, но по понятным причинам имеет сильный голос при выборе".Канадская телерадиовещательная корпорация CBC ранее сообщала, что "четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, — говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев муссируется… в качестве потенциального преемника нынешнего генерального секретаря, бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

https://ukraina.ru/20221104/1040471646.html

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новости, нато, украинка, христя фриланд