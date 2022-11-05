Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times
14:18 05.11.2022 (обновлено: 14:19 05.11.2022)
© Фото : World Economic Forum
© Фото : World Economic Forum
США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни, сообщила The New York Times 4 ноября
Госпожа Фриланд, бывшая журналистка, также была министром иностранных дел Канады. Ее преимущества очевидны: она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными миссиями; она хороша на пресс-конференциях и других публичных выступлениях; и она станет первой женщиной и первым канадцем, когда-либо руководившим НАТО.
Западные СМИ, в том числе CNN, сообщали с начала осени, что Фриланд может стать главным кандидатом на эту должность.
Впервые о кандидатуре Фриланд на пост генсека НАТО заговорили в начале сентября - тогда об этом писал CNN со ссылкой на источники из трех разных стран.
В статье отмечается, что США не выдвигают американского кандидата, потому что "американский генерал традиционно является верховным главнокомандующим союзниками в Европе, но по понятным причинам имеет сильный голос при выборе".
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC ранее сообщала, что "четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, — говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев муссируется… в качестве потенциального преемника нынешнего генерального секретаря, бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.
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