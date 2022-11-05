Командир отряда "Ахмат" заявил о стабилизации обстановки в районе Сватово - 05.11.2022 Украина.ру
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Командир отряда "Ахмат" заявил о стабилизации обстановки в районе Сватово
Командир отряда "Ахмат" заявил о стабилизации обстановки в районе Сватово - 05.11.2022 Украина.ру
Командир отряда "Ахмат" заявил о стабилизации обстановки в районе Сватово
Ситуация на участке Сватово — Кременная в ЛНР стабилизировалась. Об этом в ночь на 5 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командира отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинова
2022-11-05T09:11
2022-11-05T09:11
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Он указал, что отряд продолжает пополняться добровольцами с территории Чеченской Республики.Ранее полковник ЛНР Виталий Киселёв подчеркнул, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в республике. По его словам, все попытки ВСУ прощупать оборону приводят к "печальным последствиям" — войска киевского режима несут большие потери.
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Новости, Спецоперация, спецназ, ЛНР, ВСУ

Командир отряда "Ахмат" заявил о стабилизации обстановки в районе Сватово

09:11 05.11.2022
 
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
Рамзан Кадыров Апты Алаудинов
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Ситуация на участке Сватово — Кременная в ЛНР стабилизировалась. Об этом в ночь на 5 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командира отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинова
Он указал, что отряд продолжает пополняться добровольцами с территории Чеченской Республики.

На данный момент продвижение противника жёстко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка

Апти Алаудинов
Командира отряда специального назначения "Ахмат"
Ранее полковник ЛНР Виталий Киселёв подчеркнул, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в республике. По его словам, все попытки ВСУ прощупать оборону приводят к "печальным последствиям" — войска киевского режима несут большие потери.
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