Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу - 05.11.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу - 05.11.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
Военная "помощь" Киеву на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо. И именно так США изыскивает бюджет на самые разные военные "хотелки". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-05T04:00
2022-11-05T04:00
новости
александр домрин
грязная бомба
украина
деньги
сша
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Он пояснил, что механизм такого изъятия средств простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс, передается Украине.По словам эксперта, с целью формирования военного бюджета в Америке был принят большой закон о военной финансовой помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Из этой суммы только 10% предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр домрин, грязная бомба, украина, деньги, сша
Новости, Александр Домрин, грязная бомба, Украина, деньги, США

Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу

04:00 05.11.2022
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
Читать в
Военная "помощь" Киеву на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо. И именно так США изыскивает бюджет на самые разные военные "хотелки". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-американист Александр Домрин
Он пояснил, что механизм такого изъятия средств простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс, передается Украине.
По словам эксперта, с целью формирования военного бюджета в Америке был принят большой закон о военной финансовой помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Из этой суммы только 10% предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.
"А еще - это моя любимая статья - 500 миллионов долларов в рамках этого закона определили на документирование военных преступлений России против Украины. То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - рассказал Домрин.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Домрин
Вчера, 14:30
Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
 
НовостиАлександр Домрингрязная бомбаУкраинаденьгиСША
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
01:00"Великое отступление". Как России удалось эвакуировать больше 5 миллионов человек
18:50Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
17:13В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
16:51В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
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14:31Александр Домрин: кто он
14:30Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
14:29Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
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