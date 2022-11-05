https://ukraina.ru/20221105/1040511591.html
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу - 05.11.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
Военная "помощь" Киеву на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо. И именно так США изыскивает бюджет на самые разные военные "хотелки". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-05T04:00
2022-11-05T04:00
2022-11-05T04:00
новости
александр домрин
грязная бомба
украина
деньги
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/11/1033811143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e3e9bafd5bfeda9a0c1e4fde7083870.jpg
Он пояснил, что механизм такого изъятия средств простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс, передается Украине.По словам эксперта, с целью формирования военного бюджета в Америке был принят большой закон о военной финансовой помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Из этой суммы только 10% предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/11/1033811143_77:0:1784:1280_1920x0_80_0_0_9f399c970deee47b004beb5516fefa2a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, грязная бомба, украина, деньги, сша
Новости, Александр Домрин, грязная бомба, Украина, деньги, США
Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
Военная "помощь" Киеву на самом деле инвестиция в американскую экономику, и совершенно неважно с помощью какой страны это делается – Украины, Зимбабве или Буркина-Фасо. И именно так США изыскивает бюджет на самые разные военные "хотелки". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-американист Александр Домрин
Он пояснил, что механизм такого изъятия средств простой: на выделенные киевскому режиму деньги работает американский ВПК, новое вооружение отдается Пентагону, а старое, годное лишь на выброс, передается Украине.
По словам эксперта, с целью формирования военного бюджета в Америке был принят большой закон о военной финансовой помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Из этой суммы только 10% предназначается непосредственно Украине, остальное - поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов.
"А еще - это моя любимая статья - 500 миллионов долларов в рамках этого закона определили на документирование военных преступлений России против Украины. То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - рассказал Домрин.
Полностью прочитать интервью можно здесь: