"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
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"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине
"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев признался в интервью изданию Украина.ру, что одним из первых призывал наносить удары по энергетической структуре
2022-11-05T07:00
2022-11-05T07:00
новости
украина
верховная рада
экс-депутат
россия
спецоперация
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Экс-депутат напомнил, что трансформаторы наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они время от времени загораются сами по себе.Если остановятся предприятия, то мужчинам некуда будет деваться, им придется идти воевать — для того, чтобы заработать деньги, отмечает Царёв.С другой стороны, мы понимаем, что сейчас конфликт поддерживается исключительно за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, Россия наносит удар по кошельку западных спонсоров — будет проще договориться о том, чтобы конфликт прекратился.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040134818.html
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новости, украина, верховная рада, экс-депутат, россия, спецоперация
Новости, Украина, Верховная Рада, экс-депутат, Россия, Спецоперация

"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине

07:00 05.11.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© NATO
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев признался в интервью изданию Украина.ру, что одним из первых призывал наносить удары по энергетической структуре
Я понимал, что это реально. Для того чтобы разбить мост, надо очень много ракет, очень точно их положить, это очень сложная работа. А выводить из строя трансформаторы — это очень легко.
Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады
Экс-депутат напомнил, что трансформаторы наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они время от времени загораются сами по себе.
С одной стороны — да, мы бьем по мирным жителям, а военные — так что, они привезут себе дизель-генераторы, уж кому-кому, им солярки и бензина хватит, и они будут продолжать воевать.
Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады
Если остановятся предприятия, то мужчинам некуда будет деваться, им придется идти воевать — для того, чтобы заработать деньги, отмечает Царёв.
С другой стороны, мы понимаем, что сейчас конфликт поддерживается исключительно за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, Россия наносит удар по кошельку западных спонсоров — будет проще договориться о том, чтобы конфликт прекратился.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:36
"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяцВласти Евросоюза потребовали платить ежемесячно Киеву по полтора миллиарда евро. Деньги планируют тратить якобы на восстановление инфраструктуры Украины. Решение озвучила президент Еврокомиссии(ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 октября на конференции в Берлине по вопросам восстановления Украины
 
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