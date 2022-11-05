https://ukraina.ru/20221105/1040486384.html

"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине

"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине - 05.11.2022 Украина.ру

"Удар по кошельку западных спонсоров войны": Царёв о том, как остановить конфликт на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев признался в интервью изданию Украина.ру, что одним из первых призывал наносить удары по энергетической структуре

2022-11-05T07:00

2022-11-05T07:00

2022-11-05T07:00

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экс-депутат

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спецоперация

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Экс-депутат напомнил, что трансформаторы наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они время от времени загораются сами по себе.Если остановятся предприятия, то мужчинам некуда будет деваться, им придется идти воевать — для того, чтобы заработать деньги, отмечает Царёв.С другой стороны, мы понимаем, что сейчас конфликт поддерживается исключительно за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, Россия наносит удар по кошельку западных спонсоров — будет проще договориться о том, чтобы конфликт прекратился.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221025/1040134818.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, экс-депутат, россия, спецоперация