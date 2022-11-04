Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется - 04.11.2022 Украина.ру
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Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется
Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется - 04.11.2022 Украина.ру
Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется
По предварительным данным партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. И это удачное время для того, чтобы в израильскую политику включилась Россия, считает политтехнолог Андрей Перла, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-11-04T05:15
2022-11-04T05:15
новости
политтехнологии
россия
израиль
москва
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Эксперт заявил, что Москва могла бы заполучить в свое распоряжение крупную политическую группу, которая выступала бы на стороне России. О том, что часть населения ориентирована именно на Российскую Федерацию, подчеркнул он, говорят соответствующие демонстрации, проходившие в Израиле.Он добавил, что смена правительства в Израиле почти никак не отразится на отношениях этой страны с Россией и Украиной. Киеву, уверен эксперт, Тель-Авив не хочет помогать вооружением, поэтому предпочитает "отмазываться" поставкой касок и бронежилетов.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФПолностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html
Украина.ру
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новости, политтехнологии, россия, израиль, москва
Новости, политтехнологии, Россия, Израиль, Москва

Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется

05:15 04.11.2022
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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По предварительным данным партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. И это удачное время для того, чтобы в израильскую политику включилась Россия, считает политтехнолог Андрей Перла, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт заявил, что Москва могла бы заполучить в свое распоряжение крупную политическую группу, которая выступала бы на стороне России. О том, что часть населения ориентирована именно на Российскую Федерацию, подчеркнул он, говорят соответствующие демонстрации, проходившие в Израиле.

"И после выступления [президента Украины Владимира] Зеленского с обращением к кнессету было возмущение. Зеленский попросил обращаться с украинцами, как те вели себя с евреями восемьдесят лет назад. И сказал это в футболке с символикой, похожей на УПА*. В Израиле помнят события Второй мировой и помнят, чьими руками осуществлялось "окончательное решение еврейского вопроса". Помогать всерьез наследникам Бандеры у Израиля нет желания. Это важный фактор, который пока Россией не используется", - утверждает Перла.

Он добавил, что смена правительства в Израиле почти никак не отразится на отношениях этой страны с Россией и Украиной. Киеву, уверен эксперт, Тель-Авив не хочет помогать вооружением, поэтому предпочитает "отмазываться" поставкой касок и бронежилетов.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Перла интервью
Вчера, 06:36
Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле
 
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