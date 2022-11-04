https://ukraina.ru/20221104/1040465287.html

Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется

Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется - 04.11.2022 Украина.ру

Политтехнолог назвал израильский козырь России, которым Москва не пользуется

По предварительным данным партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. И это удачное время для того, чтобы в израильскую политику включилась Россия, считает политтехнолог Андрей Перла, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-11-04T05:15

2022-11-04T05:15

2022-11-04T05:15

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Эксперт заявил, что Москва могла бы заполучить в свое распоряжение крупную политическую группу, которая выступала бы на стороне России. О том, что часть населения ориентирована именно на Российскую Федерацию, подчеркнул он, говорят соответствующие демонстрации, проходившие в Израиле.Он добавил, что смена правительства в Израиле почти никак не отразится на отношениях этой страны с Россией и Украиной. Киеву, уверен эксперт, Тель-Авив не хочет помогать вооружением, поэтому предпочитает "отмазываться" поставкой касок и бронежилетов.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФПолностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политтехнологии, россия, израиль, москва