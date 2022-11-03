https://ukraina.ru/20221103/1040489922.html

Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"

Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому" - 03.11.2022 Украина.ру

Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что короткие военные действия были бы идеальным ходом СВО для России

2022-11-03T16:16

2022-11-03T16:16

2022-11-03T16:16

новости

украина

олег царев

экс-депутат

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039793582_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_ee63cc613da25c76e449e9feb28fbe10.jpg.webp

Если военные действия затягиваются, Россия втягиваемся в войну, в которой очень сложно победить, считает экс-депутат. То Италия "подкинет" Киеву какие-то пушки, то Испания, потом Германия ПВО поставит, потом американцы - установки HIMARS.Быстрая спецоперация подразумевала, что Украина и Россия вступают в бой и ВС РФ быстро выигрывает — и некому поставлять больше оружие. Почему не получилось? Не получилось по той причине, что мы недооценили Украину и переоценили свои возможности. Можно до последнего говорить, что все идет по плану, может быть, даже кто-то в это поверит, считает экс-депутат. Если бы российские ВС еще на треть окружили бы столицу Украины, то Киев попал бы в кольцо — и была бы совершенно другая ситуация, отмечает Царёв.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221006/1039464914.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, олег царев, экс-депутат, спецоперация