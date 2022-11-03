Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что короткие военные действия были бы идеальным ходом СВО для России
Если военные действия затягиваются, Россия втягиваемся в войну, в которой очень сложно победить, считает экс-депутат. То Италия "подкинет" Киеву какие-то пушки, то Испания, потом Германия ПВО поставит, потом американцы - установки HIMARS.
Да, им жалко, конечно, но они потом рассчитывают на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить. Можно потратить какое-нибудь бэушное вооружение, которое лежит на складах, а вдруг получится?
Быстрая спецоперация подразумевала, что Украина и Россия вступают в бой и ВС РФ быстро выигрывает — и некому поставлять больше оружие.
Почему не получилось? Не получилось по той причине, что мы недооценили Украину и переоценили свои возможности. Можно до последнего говорить, что все идет по плану, может быть, даже кто-то в это поверит, считает экс-депутат.
Но я сейчас скажу такие вещи: мы Киев окружили на две трети. У нас участвовала чуть меньше двухсот тысяч группировка — на всю Украину. И мы были уверены в себе.
Если бы российские ВС еще на треть окружили бы столицу Украины, то Киев попал бы в кольцо — и была бы совершенно другая ситуация, отмечает Царёв.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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