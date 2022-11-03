https://ukraina.ru/20221103/1040475573.html

Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал

Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал - 03.11.2022 Украина.ру

Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех в проведении СВО и интенсивные удары по энергетическим объектам Киева не связанные между собой вещи

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:11

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олег царев

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спецоперация

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Если будут продолжаться удары сегодня или завтра, послезавтра, в зависимости от того, насколько они будут массовыми, обвал может произойти сегодня или через неделю, считает экс-депутат. И это будет носить массовый характер.Успех в проведении СВО и удары по энергетическим объектам Киева, считает он, вещи не взаимосвязанные. Отсутствие электроэнергии бьет в основном по мирным жителям. Останавливаются предприятия, нет воды, света, тепла. Вся жизнь вокруг электроэнергии. Это чудовищный удар по людям. Сейчас в Киеве понимают, что такая ситуация возможна, они будут организовывать точки мобильного интернета, связи со "Старлинком".Такого не было ни в Крыму, ни в Донбассе. Для того чтобы позвонить куда-то, надо было уезжать ближе к российской границе, ловить связь.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221103/1040465044.html

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новости, украина, олег царев, экс-депутат, россия, спецоперация