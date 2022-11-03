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Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал - 03.11.2022 Украина.ру
Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех в проведении СВО и интенсивные удары по энергетическим объектам Киева не связанные между собой вещи
2022-11-03T14:11
2022-11-03T14:11
2022-11-03T14:11
новости
украина
олег царев
экс-депутат
россия
спецоперация
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Если будут продолжаться удары сегодня или завтра, послезавтра, в зависимости от того, насколько они будут массовыми, обвал может произойти сегодня или через неделю, считает экс-депутат. И это будет носить массовый характер.Успех в проведении СВО и удары по энергетическим объектам Киева, считает он, вещи не взаимосвязанные. Отсутствие электроэнергии бьет в основном по мирным жителям. Останавливаются предприятия, нет воды, света, тепла. Вся жизнь вокруг электроэнергии. Это чудовищный удар по людям. Сейчас в Киеве понимают, что такая ситуация возможна, они будут организовывать точки мобильного интернета, связи со "Старлинком".Такого не было ни в Крыму, ни в Донбассе. Для того чтобы позвонить куда-то, надо было уезжать ближе к российской границе, ловить связь.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221103/1040465044.html
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Украина.ру
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новости, украина, олег царев, экс-депутат, россия, спецоперация
Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что успех в проведении СВО и интенсивные удары по энергетическим объектам Киева не связанные между собой вещи
Мы подошли к такой ситуации: мы били-били, наносили удары, что сейчас в какой-то момент времени может произойти такой резкий обвал. Мы подошли к самому краю.
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Если будут продолжаться удары сегодня или завтра, послезавтра, в зависимости от того, насколько они будут массовыми, обвал может произойти сегодня или через неделю, считает экс-депутат. И это будет носить массовый характер.
Успех в проведении СВО и удары по энергетическим объектам Киева, считает он, вещи не взаимосвязанные. Отсутствие электроэнергии бьет в основном по мирным жителям. Останавливаются предприятия, нет воды, света, тепла. Вся жизнь вокруг электроэнергии. Это чудовищный удар по людям.
Я помню ситуацию в Крыму, когда мы жили без электроэнергии, отключали на несколько часов. Я помню ситуацию в Донецке и Луганске. Я представляю очень хорошо все минусы. Отключится мобильная связь, не будет телевидения, радио, будут кругом работать генераторы.
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Сейчас в Киеве понимают, что такая ситуация возможна, они будут организовывать точки мобильного интернета, связи со "Старлинком".
Такого не было ни в Крыму, ни в Донбассе. Для того чтобы позвонить куда-то, надо было уезжать ближе к российской границе, ловить связь.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте
на сайте Украина.ру.