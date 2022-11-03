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"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана

"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана - 03.11.2022 Украина.ру

"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана

Ирану столкнётся с "тяжёлыми последствиями" в области политики, экономики и спецслужб, если будет поставлять оружие в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER

2022-11-03T12:38

2022-11-03T12:38

2022-11-03T12:38

новости

дмитрий кулеба

иран

испания

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беспилотники

спецоперация

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Он утверждал, что, исходя их своих "стратегических интересов", Иран должен прекратить поставки вооружений в Россию.Ранее российские дипломаты опровергали информацию о поставках иранских беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.Официальные представители МИД Ирана также заявляли, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.

https://ukraina.ru/20220919/1038867342.html

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новости, дмитрий кулеба, иран, испания, сми, беспилотники, спецоперация