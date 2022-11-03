"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
Ирану столкнётся с "тяжёлыми последствиями" в области политики, экономики и спецслужб, если будет поставлять оружие в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
Он утверждал, что, исходя их своих "стратегических интересов", Иран должен прекратить поставки вооружений в Россию.
Неважно, какую выгоду получает Иран от поставок оружия в Россию. Негативные последствия продолжения этого будут для них намного сильнее и тяжелее. Так что в их стратегических интересах перестать это делать, перестать снабжать Россию оружием
Ранее российские дипломаты опровергали информацию о поставках иранских беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.
19 сентября, 15:23Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. ВидеоЭксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:
Официальные представители МИД Ирана также заявляли, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.