"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана - 03.11.2022 Украина.ру
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"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана - 03.11.2022 Украина.ру
"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
Ирану столкнётся с "тяжёлыми последствиями" в области политики, экономики и спецслужб, если будет поставлять оружие в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
2022-11-03T12:38
2022-11-03T12:38
новости
дмитрий кулеба
иран
испания
сми
беспилотники
спецоперация
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Он утверждал, что, исходя их своих "стратегических интересов", Иран должен прекратить поставки вооружений в Россию.Ранее российские дипломаты опровергали информацию о поставках иранских беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.Официальные представители МИД Ирана также заявляли, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.
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новости, дмитрий кулеба, иран, испания, сми, беспилотники, спецоперация
Новости, Дмитрий Кулеба, Иран, Испания, СМИ, беспилотники, Спецоперация

"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана

12:38 03.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ирану столкнётся с "тяжёлыми последствиями" в области политики, экономики и спецслужб, если будет поставлять оружие в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
Он утверждал, что, исходя их своих "стратегических интересов", Иран должен прекратить поставки вооружений в Россию.

Неважно, какую выгоду получает Иран от поставок оружия в Россию. Негативные последствия продолжения этого будут для них намного сильнее и тяжелее. Так что в их стратегических интересах перестать это делать, перестать снабжать Россию оружием

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
Ранее российские дипломаты опровергали информацию о поставках иранских беспилотников в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин
19 сентября, 15:23
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. ВидеоЭксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:
Официальные представители МИД Ирана также заявляли, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.
 
НовостиДмитрий КулебаИранИспанияСМИбеспилотникиСпецоперация
 
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