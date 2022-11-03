Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру
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Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
В здании МИД Украины в Киеве в Киеве холодно, пропадают свет и вода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
2022-11-03T11:44
2022-11-03T11:51
новости
спецоперация
дмитрий кулеба
отключение электричества
сми
испания
мид украины
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В ходе интервью Кулеба выразил "восхищение" испанскому журналисту, потому что тот был "одет только в рубашку".10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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новости, спецоперация, дмитрий кулеба, отключение электричества, сми, испания, мид украины
Новости, Спецоперация, Дмитрий Кулеба, отключение электричества, СМИ, Испания, МИД Украины

Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины

11:44 03.11.2022 (обновлено: 11:51 03.11.2022)
 
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В здании МИД Украины в Киеве в Киеве холодно, пропадают свет и вода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
В ходе интервью Кулеба выразил "восхищение" испанскому журналисту, потому что тот был "одет только в рубашку".

Мы сидим здесь с тобой во время интервью в Министерстве иностранных дел, и тут довольно холодно... Мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании. И это только один пример последствий российских атак на критическую инфраструктуру.

Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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