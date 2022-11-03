https://ukraina.ru/20221103/1040466495.html

Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины

Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру

Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины

В здании МИД Украины в Киеве в Киеве холодно, пропадают свет и вода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER

2022-11-03T11:44

2022-11-03T11:44

2022-11-03T11:51

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дмитрий кулеба

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В ходе интервью Кулеба выразил "восхищение" испанскому журналисту, потому что тот был "одет только в рубашку".10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221102/1040357214.html

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2022

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новости, спецоперация, дмитрий кулеба, отключение электричества, сми, испания, мид украины