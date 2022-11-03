https://ukraina.ru/20221103/1040466495.html
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины - 03.11.2022 Украина.ру
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
В здании МИД Украины в Киеве в Киеве холодно, пропадают свет и вода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
2022-11-03T11:44
2022-11-03T11:44
2022-11-03T11:51
новости
спецоперация
дмитрий кулеба
отключение электричества
сми
испания
мид украины
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В ходе интервью Кулеба выразил "восхищение" испанскому журналисту, потому что тот был "одет только в рубашку".10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221102/1040357214.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, дмитрий кулеба, отключение электричества, сми, испания, мид украины
Новости, Спецоперация, Дмитрий Кулеба, отключение электричества, СМИ, Испания, МИД Украины
Нет отопления, света и воды: Кулеба пожаловался на неудобства в здании МИД Украины
11:44 03.11.2022 (обновлено: 11:51 03.11.2022)
В здании МИД Украины в Киеве в Киеве холодно, пропадают свет и вода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER