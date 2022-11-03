https://ukraina.ru/20221103/1040465044.html
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву - 03.11.2022 Украина.ру
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
Партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" по предварительным данным побеждает на выборах в национальный парламент, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. Чем это грозит российско-израильским отношениям, в интервью изданию Украина.ру ответил политтехнолог Андрей Перла
2022-11-03T11:36
2022-11-03T11:36
2022-11-03T11:36
новости
политтехнологи
израиль
правительство
оружие
киев
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Политтехнолог подчеркнул, что несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения.Речь в частности, о поставках Киеву нескольких тысяч касок и бронежилетов. Но на фоне помощи Германии, напомнил эксперт, "это слезы".Кроме того, резюмировал Перла, резкие высказывания украинских политиков профессионально отбивают охоту помогать Украине даже у тех европейских политиков, которые хотели это делать.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политтехнологи, израиль, правительство, оружие, киев
Новости, политтехнологи, Израиль, правительство, оружие, Киев
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
Партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" по предварительным данным побеждает на выборах в национальный парламент, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. Чем это грозит российско-израильским отношениям, в интервью изданию Украина.ру ответил политтехнолог Андрей Перла
Чего ждать в отношениях с Россией? Ничего. В ближайшее время ничего не изменится. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет.
Политтехнолог подчеркнул, что несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения.
Речь в частности, о поставках Киеву нескольких тысяч касок и бронежилетов. Но на фоне помощи Германии, напомнил эксперт, "это слезы".
Кроме того, резюмировал Перла, резкие высказывания украинских политиков профессионально отбивают охоту помогать Украине даже у тех европейских политиков, которые хотели это делать.
Полностью интервью можно прочитать здесь: