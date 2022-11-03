Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву

Чего ждать в отношениях с Россией? Ничего. В ближайшее время ничего не изменится. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет.