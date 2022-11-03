Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву - 03.11.2022 Украина.ру
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Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву - 03.11.2022 Украина.ру
Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
Партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" по предварительным данным побеждает на выборах в национальный парламент, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. Чем это грозит российско-израильским отношениям, в интервью изданию Украина.ру ответил политтехнолог Андрей Перла
2022-11-03T11:36
2022-11-03T11:36
новости
политтехнологи
израиль
правительство
оружие
киев
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Политтехнолог подчеркнул, что несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения.Речь в частности, о поставках Киеву нескольких тысяч касок и бронежилетов. Но на фоне помощи Германии, напомнил эксперт, "это слезы".Кроме того, резюмировал Перла, резкие высказывания украинских политиков профессионально отбивают охоту помогать Украине даже у тех европейских политиков, которые хотели это делать.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html
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Новости
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452
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новости, политтехнологи, израиль, правительство, оружие, киев
Новости, политтехнологи, Израиль, правительство, оружие, Киев

Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву

11:36 03.11.2022
 
© president.gov.uaЗеленский Израиль
Зеленский Израиль
© president.gov.ua
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Партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" по предварительным данным побеждает на выборах в национальный парламент, опережая партию действующего главы правительства Яира Лапида. Чем это грозит российско-израильским отношениям, в интервью изданию Украина.ру ответил политтехнолог Андрей Перла

Чего ждать в отношениях с Россией? Ничего. В ближайшее время ничего не изменится. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет.

Политтехнолог подчеркнул, что несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения.
Речь в частности, о поставках Киеву нескольких тысяч касок и бронежилетов. Но на фоне помощи Германии, напомнил эксперт, "это слезы".
Кроме того, резюмировал Перла, резкие высказывания украинских политиков профессионально отбивают охоту помогать Украине даже у тех европейских политиков, которые хотели это делать.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Перла интервью
06:36
Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле
 
НовостиполиттехнологиИзраильправительствооружиеКиев
 
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11:36Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
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