В Мелитополе прогремели взрывы - 03.11.2022 Украина.ру
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В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - 03.11.2022 Украина.ру
В Мелитополе прогремели взрывы
Шесть взрывов прогремело в Мелитополе Запорожской области 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-11-03T10:06
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новости
мелитополь
взрывы
пво
владимир рогов
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Известно, что ПВО отразила все ракетные атаки на город.Жертв или пострадавших нет.Ранее, 25 октября, в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой.Здание телекомпании сильно пострадала, были ранены несколько сотрудников.Ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов заявил, что в нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения.При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями.
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новости, мелитополь, взрывы, пво, владимир рогов
Новости, Мелитополь, взрывы, ПВО, Владимир Рогов

В Мелитополе прогремели взрывы

10:06 03.11.2022 (обновлено: 10:22 03.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Шесть взрывов прогремело в Мелитополе Запорожской области 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

Это боевики [Владимира] Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев.

Известно, что ПВО отразила все ракетные атаки на город.
Жертв или пострадавших нет.
Ранее, 25 октября, в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой.
Здание телекомпании сильно пострадала, были ранены несколько сотрудников.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов заявил, что в нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения.
При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:59
Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУВойска киевского режима попытаются провести наступление на Херсон, в его направлении будет нанесен главный удар украинских военных, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиМелитопольвзрывыПВОВладимир Рогов
 
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