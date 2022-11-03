https://ukraina.ru/20221103/1040458751.html

В Мелитополе прогремели взрывы

В Мелитополе прогремели взрывы - 03.11.2022 Украина.ру

В Мелитополе прогремели взрывы

Шесть взрывов прогремело в Мелитополе Запорожской области 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2022-11-03T10:06

2022-11-03T10:06

2022-11-03T10:22

новости

мелитополь

взрывы

пво

владимир рогов

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Известно, что ПВО отразила все ракетные атаки на город.Жертв или пострадавших нет.Ранее, 25 октября, в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой.Здание телекомпании сильно пострадала, были ранены несколько сотрудников.Ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов заявил, что в нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения.При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями.

https://ukraina.ru/20221020/1039970962.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мелитополь, взрывы, пво, владимир рогов