https://ukraina.ru/20221103/1040458751.html
В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе прогремели взрывы - 03.11.2022 Украина.ру
В Мелитополе прогремели взрывы
Шесть взрывов прогремело в Мелитополе Запорожской области 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-11-03T10:06
2022-11-03T10:06
2022-11-03T10:22
новости
мелитополь
взрывы
пво
владимир рогов
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Известно, что ПВО отразила все ракетные атаки на город.Жертв или пострадавших нет.Ранее, 25 октября, в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой.Здание телекомпании сильно пострадала, были ранены несколько сотрудников.Ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов заявил, что в нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения.При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, взрывы, пво, владимир рогов
Новости, Мелитополь, взрывы, ПВО, Владимир Рогов
В Мелитополе прогремели взрывы
10:06 03.11.2022 (обновлено: 10:22 03.11.2022)
Шесть взрывов прогремело в Мелитополе Запорожской области 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Это боевики [Владимира] Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев.
Известно, что ПВО отразила все ракетные атаки на город.
Жертв или пострадавших нет.
Ранее, 25 октября, в Мелитополе у здания бизнес-центра, в котором находился медиахолдинг "ЗаМедиа", подорвали автомобиль со взрывчаткой.
Здание телекомпании сильно пострадала, были ранены несколько сотрудников.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Рогов
заявил, что в нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения.
При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями.