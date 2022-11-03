https://ukraina.ru/20221103/1040429900.html

Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях

Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях - 03.11.2022 Украина.ру

Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях

Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру, чем именно занимался на передовой

2022-11-03T07:53

2022-11-03T07:53

2022-11-03T07:53

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военные позиции

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По его словам, основной задачей его отделения было наблюдение за передвижениями противника. На уточняющий вопрос приходилось ли отстреливаться, и сообщал ли Жданюк о работе артиллерии со стороны союзных войск, пленный ВСУшник ответил следующее:Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, военные позиции, плен