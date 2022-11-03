Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях - 03.11.2022 Украина.ру
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Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях - 03.11.2022 Украина.ру
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру, чем именно занимался на передовой
2022-11-03T07:53
2022-11-03T07:53
новости
всу
военные позиции
плен
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По его словам, основной задачей его отделения было наблюдение за передвижениями противника. На уточняющий вопрос приходилось ли отстреливаться, и сообщал ли Жданюк о работе артиллерии со стороны союзных войск, пленный ВСУшник ответил следующее:Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
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5
4.7
96
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452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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452
60
новости, всу, военные позиции, плен
Новости, ВСУ, военные позиции, плен

Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях

07:53 03.11.2022
 
Читать в
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру, чем именно занимался на передовой
По его словам, основной задачей его отделения было наблюдение за передвижениями противника. На уточняющий вопрос приходилось ли отстреливаться, и сообщал ли Жданюк о работе артиллерии со стороны союзных войск, пленный ВСУшник ответил следующее:
"Когда был миномётный обстрел, по рации сообщали, что ведётся миномётный обстрел. Стрелковых боёв не было, потому что движения противника не было в нашу сторону замечено", - сказал он.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Пленный ВСУ Жданюк Владимир
30 октября, 07:31
"В плену к нам относятся по-человечески". ВСУшник о том, как ему врали украинские командиры
 
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