https://ukraina.ru/20221103/1040429900.html
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях - 03.11.2022 Украина.ру
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру, чем именно занимался на передовой
2022-11-03T07:53
2022-11-03T07:53
2022-11-03T07:53
новости
всу
военные позиции
плен
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По его словам, основной задачей его отделения было наблюдение за передвижениями противника. На уточняющий вопрос приходилось ли отстреливаться, и сообщал ли Жданюк о работе артиллерии со стороны союзных войск, пленный ВСУшник ответил следующее:Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, военные позиции, плен
Пленный ВСУшник рассказал, чем занимался на позициях
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру, чем именно занимался на передовой
По его словам, основной задачей его отделения было наблюдение за передвижениями противника. На уточняющий вопрос приходилось ли отстреливаться, и сообщал ли Жданюк о работе артиллерии со стороны союзных войск, пленный ВСУшник ответил следующее:
"Когда был миномётный обстрел, по рации сообщали, что ведётся миномётный обстрел. Стрелковых боёв не было, потому что движения противника не было в нашу сторону замечено", - сказал он.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь: