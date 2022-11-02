Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040441747.html
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. Если Украина снова нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин
2022-11-02T17:24
2022-11-02T17:24
новости
владимир путин
зерновая сделка
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916927_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_c233ce13d8cdd91075c01ab94f89f7af.jpg
Россия получила от Украины гарантии о том, что гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, не будут использовать для боевых действий. Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России. "Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии", - сказал Путин. Путин напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки после того, как Украина использовала гуманитарный коридор для атаки кораблей Черноморского флота в Севастополе. "Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет", - сказал глава государства.
https://ukraina.ru/20221102/1040441109.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916927_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3fa1d9a41f2eec56b0b475d7669da285.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, зерновая сделка, украина, россия
Новости, Владимир Путин, зерновая сделка, Украина, Россия

Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку

17:24 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. Если Украина снова нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин
Россия получила от Украины гарантии о том, что гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, не будут использовать для боевых действий. Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России.
"Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии", - сказал Путин.
Путин напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки после того, как Украина использовала гуманитарный коридор для атаки кораблей Черноморского флота в Севастополе.
"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет", - сказал глава государства.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:18
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделкуВ среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке
 
НовостиВладимир Путинзерновая сделкаУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий
19:03Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября
19:00"Станут трупами": эксперт описал, что будет с американскими военными, если они сунутся на Украину
18:57Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению
18:38Блинкен поблагодарил Турцию за возобновление "зерновой сделки" с РФ
18:27Испанская полиция прислала представителей в Киев "для расследования военных преступлений"
18:07Правильная бюрократия, эвакуация из Херсона и местная тероборона: подробно от Кирилла Стремоусова
17:56Глава МИД Украины похвастался новыми поставками оружия из Испании
17:34"Нас снова обманут": эксперт прокомментировал возобновление участия РФ в зерновой сделке
17:24Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
17:20Военный эксперт рассказал, в чем сложность наступления на Угледар
17:18Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
17:16Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
17:15Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября
17:13Войска НАТО у границ России, обвал украинской энергетики. О чём говорили эксперты 2 ноября
17:03В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
16:58"Ситуация работает против Британии": эксперт призвал отказаться отвечать на теракты на "Северных потоках"
16:54Военный эксперт назвал условие взятия Одессы
16:53Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
16:53Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
Лента новостейМолния