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Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. Если Украина снова нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин
2022-11-02T17:24
2022-11-02T17:24
2022-11-02T17:24
новости
владимир путин
зерновая сделка
украина
россия
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Россия получила от Украины гарантии о том, что гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, не будут использовать для боевых действий. Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России. "Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии", - сказал Путин. Путин напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки после того, как Украина использовала гуманитарный коридор для атаки кораблей Черноморского флота в Севастополе. "Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет", - сказал глава государства.
https://ukraina.ru/20221102/1040441109.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, зерновая сделка, украина, россия
Новости, Владимир Путин, зерновая сделка, Украина, Россия
Путин объяснил решение о возврате России в зерновую сделку
Россия вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. Если Украина снова нарушит условия, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин
Россия получила от Украины гарантии о том, что гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, не будут использовать для боевых действий. Гарантии удалось получить при помощи посредников из Турции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России.
"Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит гарантии", - сказал Путин.
Путин напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки после того, как Украина использовала гуманитарный коридор для атаки кораблей Черноморского флота в Севастополе.
"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет", - сказал глава государства.