https://ukraina.ru/20221102/1040414239.html

В Одессе на бронзовую Екатерину II надели красный колпак, а в руку вложили петлю

В Одессе на бронзовую Екатерину II надели красный колпак, а в руку вложили петлю - 02.11.2022 Украина.ру

В Одессе на бронзовую Екатерину II надели красный колпак, а в руку вложили петлю

Постамент памятника Екатерине II в Одессе осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской. Фотографию опубликовало 2 ноября местное издание "Думская"

2022-11-02T10:27

2022-11-02T10:27

2022-11-02T10:27

новости

екатерина ii

одесса

памятник

геннадий труханов

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В Одессе бронзовый памятник Екатерине II неизвестные дополнили красным колпаком и петлей. Колпак надели на голову императрице, а в руку вложили петлю.Постамент памятника осквернен нецензурными надписями, табличка залита красной краской. Киевские власти планируют снести памятник, власти Одесской области затягивают решение этого вопроса. В Минкультуры Украины заявили о готовности согласовать снос, но после обращения одесских депутатов в правительство страны. Мэр города Геннадий Труханов в конце августа выступил против сноса, однако в конце сентября изменил позицию. Он согласился с предложением перенести памятник в возможный парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого".Военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил ранее изданию Украина.ру, что для организации широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов.По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле.

https://ukraina.ru/20221009/1039530461.html

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новости, екатерина ii, одесса, памятник, геннадий труханов