https://ukraina.ru/20221102/1040406328.html

Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района

Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района - 02.11.2022 Украина.ру

Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района

Жителей Каховского района Херсонской области будут принудительно эвакуировать с 6 ноября из-за высокой военной угрозы, сообщила местная администрация в Telegram

2022-11-02T07:51

2022-11-02T07:51

2022-11-02T07:51

новости

херсонская область

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В обладминистрации уточнили, что вывоз будет происходить организованно наземным транспортом. К оставшимся в районе с 6 ноября будут применять "принудительные меры".Ранее была объявлена эвакуация жителей правобережной части Херсонской области, а накануне временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за угрозы удара украинских военных по плотине Каховской ГЭС.

https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html

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новости, херсонская область