https://ukraina.ru/20221102/1040406328.html
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района - 02.11.2022 Украина.ру
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
Жителей Каховского района Херсонской области будут принудительно эвакуировать с 6 ноября из-за высокой военной угрозы, сообщила местная администрация в Telegram
2022-11-02T07:51
2022-11-02T07:51
2022-11-02T07:51
новости
херсонская область
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В обладминистрации уточнили, что вывоз будет происходить организованно наземным транспортом. К оставшимся в районе с 6 ноября будут применять "принудительные меры".Ранее была объявлена эвакуация жителей правобережной части Херсонской области, а накануне временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за угрозы удара украинских военных по плотине Каховской ГЭС.
https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
Жителей Каховского района Херсонской области будут принудительно эвакуировать с 6 ноября из-за высокой военной угрозы, сообщила местная администрация в Telegram