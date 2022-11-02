Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040406328.html
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района - 02.11.2022 Украина.ру
Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
Жителей Каховского района Херсонской области будут принудительно эвакуировать с 6 ноября из-за высокой военной угрозы, сообщила местная администрация в Telegram
2022-11-02T07:51
2022-11-02T07:51
новости
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/31/1034343139_0:971:1201:1646_1920x0_80_0_0_4025fbc9b3c3db8f5bb9c71c356d6579.jpg
В обладминистрации уточнили, что вывоз будет происходить организованно наземным транспортом. К оставшимся в районе с 6 ноября будут применять "принудительные меры".Ранее была объявлена эвакуация жителей правобережной части Херсонской области, а накануне временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за угрозы удара украинских военных по плотине Каховской ГЭС.
https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/31/1034343139_0:759:1201:1659_1920x0_80_0_0_40c35796fc6bd218616a0dc1645295c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область
Новости, Херсонская область

Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района

07:51 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский Новая Каховка обстрел ВСУ
 Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Читать в
Жителей Каховского района Херсонской области будут принудительно эвакуировать с 6 ноября из-за высокой военной угрозы, сообщила местная администрация в Telegram
"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы", — написала администрация.
В обладминистрации уточнили, что вывоз будет происходить организованно наземным транспортом. К оставшимся в районе с 6 ноября будут применять "принудительные меры".
Ранее была объявлена эвакуация жителей правобережной части Херсонской области, а накануне временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за угрозы удара украинских военных по плотине Каховской ГЭС.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 09:39
Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре
 
НовостиХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
10:11Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
10:04В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
09:57В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
09:47В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
09:30Глава Энергодара Александр Волга: Наш город находится под надёжным российским щитом
09:06Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра
09:00Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября
08:46МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
08:44МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном
08:35Борьба с Петром I в темноте. Чем живет Полтава в период энергетического кризиса
08:34Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак
08:14Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32
08:00Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"
07:58В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
07:53"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород
07:51Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
07:45"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине
07:41Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки
07:34В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
Лента новостейМолния