https://ukraina.ru/20221102/1040390722.html

Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки

Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки - 02.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки

ВСУ имеют большую массу мобилизованных людей, которые не пригодны к активным наступательным действиям, но выполняют роль приманки и позволяют вести артиллерийскую дуэль с ВС РФ, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру

2022-11-02T05:23

2022-11-02T05:23

2022-11-02T05:23

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По его словам, наступательные ударные силы ВСУ - это отпускники-наемники западные, также и украинские мотивированные части, которые проходят подготовку на Западе, в Британии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html

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новости, всу, украина