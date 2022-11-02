https://ukraina.ru/20221102/1040390722.html
Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки
Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки
ВСУ имеют большую массу мобилизованных людей, которые не пригодны к активным наступательным действиям, но выполняют роль приманки и позволяют вести артиллерийскую дуэль с ВС РФ, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
2022-11-02T05:23
2022-11-02T05:23
2022-11-02T05:23
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украина
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По его словам, наступательные ударные силы ВСУ - это отпускники-наемники западные, также и украинские мотивированные части, которые проходят подготовку на Западе, в Британии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина
Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки
ВСУ имеют большую массу мобилизованных людей, которые не пригодны к активным наступательным действиям, но выполняют роль приманки и позволяют вести артиллерийскую дуэль с ВС РФ, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
На данный момент мы имеем следующее: есть большая масса мобилизованных людей, которые не очень-то пригодны к активным наступательным действиям, но которые хорошо летом сыграли свою роль в сдерживании наступательного порыва российской армии, дэнэров и лэнэров (военнных ДНР и ЛНР – Прим.ред.). [Украинские] мобилизованные выполняли роль приманки, принимали на себя артиллерийский огонь, позволяли вести артиллерийскую дуэль.
украинский военный эксперт
специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников
По его словам, наступательные ударные силы ВСУ - это отпускники-наемники западные, также и украинские мотивированные части, которые проходят подготовку на Западе, в Британии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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