https://ukraina.ru/20221102/1040370236.html

"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины

"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины - 02.11.2022 Украина.ру

"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины

Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предложил создать народно-освободительную армию, состоящую из граждан Украины

2022-11-02T07:15

2022-11-02T07:15

2022-11-02T07:15

новости

киев

львов

украина

эксперт

политолог

мобилизация

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Эксперт считает, что нужно проводить мобилизацию самой Украины. Когда конфликт "Россия — Украина" станет внутриукраинским конфликтом, тогда дела будут спориться быстрее. Россия может использовать ту же схему, которая применялась в Чечне. Сначала была война "Чечня — Россия", а потом она превратилась во внутричеченский конфликт, который впоследствии и был переведен на уровень диалога, напоминает политолог.Такую же народную силу нужно создать и привлечь туда таких лидеров как народный депутат Украины Виктор Медведчук, предлагает Перенджиев. Со временем это можно назвать "единый антифашистский украинский фронт", и, как говорится, вперед, на Киев, Львов и так далее, добавляет он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039742840.html

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