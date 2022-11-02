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"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины - 02.11.2022 Украина.ру
"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предложил создать народно-освободительную армию, состоящую из граждан Украины
2022-11-02T07:15
2022-11-02T07:15
2022-11-02T07:15
новости
киев
львов
украина
эксперт
политолог
мобилизация
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Эксперт считает, что нужно проводить мобилизацию самой Украины. Когда конфликт "Россия — Украина" станет внутриукраинским конфликтом, тогда дела будут спориться быстрее. Россия может использовать ту же схему, которая применялась в Чечне. Сначала была война "Чечня — Россия", а потом она превратилась во внутричеченский конфликт, который впоследствии и был переведен на уровень диалога, напоминает политолог.Такую же народную силу нужно создать и привлечь туда таких лидеров как народный депутат Украины Виктор Медведчук, предлагает Перенджиев. Со временем это можно назвать "единый антифашистский украинский фронт", и, как говорится, вперед, на Киев, Львов и так далее, добавляет он.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221014/1039742840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, львов, украина, эксперт, политолог, мобилизация
"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предложил создать народно-освободительную армию, состоящую из граждан Украины
Эксперт считает, что нужно проводить мобилизацию самой Украины. Когда конфликт "Россия — Украина" станет внутриукраинским конфликтом, тогда дела будут спориться быстрее.
Как вариант, мы можем создать народно-освободительную армию (это мое условное название) из граждан Украины, которые будет воевать вместе с российской армией против нацистского режима Киева и освобождать свою родину от фашизма.
Александр Перенджиев
Военный политолог
Россия может использовать ту же схему, которая применялась в Чечне. Сначала была война "Чечня — Россия", а потом она превратилась во внутричеченский конфликт, который впоследствии и был переведен на уровень диалога, напоминает политолог.
Рамзан Кадыров, например, пацаном сидел в стане врагов у террориста Шамиля Басаева, а потом перешел вместе с отцом на сторону России и стал верным пехотинцем Путина.
Александр Перенджиев
Военный политолог
Такую же народную силу нужно создать и привлечь туда таких лидеров как народный депутат Украины Виктор Медведчук, предлагает Перенджиев. Со временем это можно назвать "единый антифашистский украинский фронт", и, как говорится, вперед, на Киев, Львов и так далее, добавляет он.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.