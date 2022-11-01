МАГАТЭ начало проверку на Украине после информации о "грязной бомбе"

Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"

Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру