МАГАТЭ начало проверку на Украине после информации о "грязной бомбе"
Миссия МАГАТЭ начала инспекцию на двух украинских объектах по информации российского Минобороны о производстве "грязной бомбы". Сообщение об этом со словами главы организации Рафаэля Гросси опубликовано на официальном сайте 31 октября
Цель инспекций заключается в обнаружении любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.
По слова Гроссии, инспеция посетит два объекта на украинской территории, на которых, по данным Минобороны РФ могли готовить "грязную бомбу".
Он заверил, что первые результаты проверки будут уже в конце этой недели.
Миссия МАГАТЭ приезжает на Украину по приглашению Киева, после того как министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об имеющихся у него данных о "грязной бомбе" глава военных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции.
Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал ранее глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы Александр Бородай в интервью Украина.ру.