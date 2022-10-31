https://ukraina.ru/20221031/1040310867.html

В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб

В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб - 31.10.2022 Украина.ру

В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб

Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии. Такой вывод сделали местные журналисты. Соответствующая статья появилась на днях на страницах издания The Irish Examiner

2022-10-31T08:07

2022-10-31T08:07

2022-10-31T08:07

новости

беженцы

украина

ирландия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/41/1033854156_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_f0874723c74f7ed148b2ccc49dda2535.jpg.webp

В публикации приводится в пример графство Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место.Как следствие, пишут журналисты, для путешественников места нет, и бюджет недополучает деньги от туризма. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы страны сократились примерно на 40%.Также в публикации The Irish Examiner говорится, что власти даже не получают сведений о размещении очередной партии беженцев, а узнают об их прибытии только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.

https://ukraina.ru/20221014/1039738985.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беженцы, украина, ирландия, туризм