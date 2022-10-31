В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб - 31.10.2022 Украина.ру
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В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб
В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб - 31.10.2022 Украина.ру
В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб
Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии. Такой вывод сделали местные журналисты. Соответствующая статья появилась на днях на страницах издания The Irish Examiner
2022-10-31T08:07
2022-10-31T08:07
новости
беженцы
украина
ирландия
туризм
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В публикации приводится в пример графство Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место.Как следствие, пишут журналисты, для путешественников места нет, и бюджет недополучает деньги от туризма. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы страны сократились примерно на 40%.Также в публикации The Irish Examiner говорится, что власти даже не получают сведений о размещении очередной партии беженцев, а узнают об их прибытии только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
https://ukraina.ru/20221014/1039738985.html
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новости, беженцы, украина, ирландия, туризм
Новости, беженцы, Украина, Ирландия, туризм

В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб

08:07 31.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии. Такой вывод сделали местные журналисты. Соответствующая статья появилась на днях на страницах издания The Irish Examiner
В публикации приводится в пример графство Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место.
Как следствие, пишут журналисты, для путешественников места нет, и бюджет недополучает деньги от туризма. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы страны сократились примерно на 40%.
Также в публикации The Irish Examiner говорится, что власти даже не получают сведений о размещении очередной партии беженцев, а узнают об их прибытии только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:49
СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины2022 год является рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Польше, и ситуация может и далее ухудшится из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом сообщило на днях польское издание Interia со ссылкой на минздрав страны
 
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