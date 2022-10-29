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В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев

В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев - 29.10.2022 Украина.ру

В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев

Киевскому режиму следует опасаться контрнаступления российских войск и стоит учесть, что от Николаева их отделяют примерно 30 километров. Об этом заявила РИА Новости 29 октября заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева

2022-10-29T15:11

2022-10-29T15:11

2022-10-29T15:11

новости

екатерина губарева

спецоперация

херсонская область

вс рф

всу

киевский режим

контрнаступление

николаев

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По словам собеседницы агентства, если ВСУ продвигаются в ходе боёв хотя бы на 300 метров, в украинских СМИ начинают писать о взятии новых рубежей.Однако ситуация на линии фронта может сложиться по-разному, и сейчас она проходит примерно на равном расстоянии между Херсоном и Николаевом, отметила Губарева.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что до конца этого года украинские войска могут взять Херсон под свой контроль. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

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новости, екатерина губарева, спецоперация, херсонская область, вс рф, всу, киевский режим, контрнаступление, николаев