В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев - 29.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев - 29.10.2022 Украина.ру
В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
Киевскому режиму следует опасаться контрнаступления российских войск и стоит учесть, что от Николаева их отделяют примерно 30 километров. Об этом заявила РИА Новости 29 октября заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева
2022-10-29T15:11
2022-10-29T15:11
новости
екатерина губарева
спецоперация
херсонская область
вс рф
всу
киевский режим
контрнаступление
николаев
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По словам собеседницы агентства, если ВСУ продвигаются в ходе боёв хотя бы на 300 метров, в украинских СМИ начинают писать о взятии новых рубежей.Однако ситуация на линии фронта может сложиться по-разному, и сейчас она проходит примерно на равном расстоянии между Херсоном и Николаевом, отметила Губарева.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что до конца этого года украинские войска могут взять Херсон под свой контроль. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.
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новости, екатерина губарева, спецоперация, херсонская область, вс рф, всу, киевский режим, контрнаступление, николаев
Новости, Екатерина Губарева, Спецоперация, Херсонская область, ВС РФ, ВСУ, киевский режим, контрнаступление, Николаев

В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев

15:11 29.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Киевскому режиму следует опасаться контрнаступления российских войск и стоит учесть, что от Николаева их отделяют примерно 30 километров. Об этом заявила РИА Новости 29 октября заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева
По словам собеседницы агентства, если ВСУ продвигаются в ходе боёв хотя бы на 300 метров, в украинских СМИ начинают писать о взятии новых рубежей.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 09:00
Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — властиХерсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает 28 октября РИА Новости
Однако ситуация на линии фронта может сложиться по-разному, и сейчас она проходит примерно на равном расстоянии между Херсоном и Николаевом, отметила Губарева.

Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 километров и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они?

Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
Заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что до конца этого года украинские войска могут взять Херсон под свой контроль. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.
 
НовостиЕкатерина ГубареваСпецоперацияХерсонская областьВС РФВСУкиевский режимконтрнаступлениеНиколаев
 
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Заголовок открываемого материала
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