https://ukraina.ru/20221029/1040256913.html

Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме

Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме - 29.10.2022 Украина.ру

Украина, Косово и сферическая украинская дипломатия в вакууме

Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

2022-10-29T10:50

эксклюзив

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Пресс-служба Верховной Рады 28 октября внезапно осудила народного депутата Алексея Гончаренко за поездку в Косово. Оказывается, его променад "носит сугубо частный характер" и вообще "Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную Раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента". Буквально за десять дней до того Рада приняла ничуть не менее абсурдное постановление о признании независимости Ичкерии* авторства того же персонажа.Гончаренко 27 октября впервые в истории выступил в косовском парламенте и заявил: "Украина должна признать Косово как независимое государство, потому что вы за это боролись. Я сделаю всё возможное, чтобы способствовать этому. Косово – это Европа, я верю в это, и мы завершим это вместе. (…) Мы чувствуем себя так же, потому что, к сожалению, в Косове происходил геноцид. Народ Косова боролся за независимость, и мы боремся за независимость уже не впервые за последние 100 лет, и на этот раз мы победим" (то, что Гончаренко не знает, что Украина – независимое государство, а только "борется за независимость", это мелочь, на которую не стоит обращать внимание).До того, 6 октября Гончаренко зарегистрировал проект постановления о признании независимости Косово. Обоснование краткое и понятное – ориентация на мнение хозяина: "Косово признано США, Канадой и Великобританией. Поэтому последовательным шагом Украины сейчас будет признание государственного суверенитета Косова и выражение международной поддержки".А летом, во время обострения на косовско-сербской админгранице, Гончаренко предлагал: "если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать". К счастью для Косово, тогда Украине не представилась возможность его поддержать…Тогда, помнится, ему на пальцах объяснял советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко: "Казус Косово – это тот же казус, что и Крыма. Если мы признаем Косово, то после этого должны говорить, что наша позиция относительно украинского Крыма намного слабее. Поэтому Косово ни в коем случае признавать нельзя".Но вот признать физически и юридически не существующую Швамбранию, простите, Ичкерию*, это не помешало.В постановлении осуждается "политика геноцида чеченского народа" (что там Гончаренко говорил о "геноциде" косоваров?) и признаётся суверенитет "Чеченской Республики Ичкерия"*, которая названа "временно оккупированной". В пояснительной записке уверяется, что российские войска захватили заложников в школе в североосетинском Беслане, в результате чего "погибли более 300 представителей чеченского народа". На этом месте даже редакция иноагента "Кавказ.реалии", эээ…, удивилась и сообщила, что "школу, в которой учились в основном осетинские дети, захватили подчинённые чеченского полевого командира, бывшего премьер-министра Ичкерии* Шамиля Басаева". "Премьер-министр Ичкерии*" за рубежом" террорист Ахмед Закаев заявил, что "сегодня Украина, являясь лидером свободного мира"… Дальше можно не читать, и так всё понятно.С одной стороны, признание Ичкерии* понятно – оно укладывается в одну линию с признанием суверенитета Японии над Курилами и является элементом давления на Россию из-за референдумов в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.Скорее всего, эта инициатива согласована с Вашингтоном и является частью более широкой кампании по слому остатков каких-то дипломатических принципов (то, о чём говорил Владимир Путин на заседании Валдайского клуба). Сюда же вписывается поездка на Тайвань делегации Рады во главе с лидером партии "Голос" Кирой Рудык ("партия" грантовая, контролируется структурами Сороса и Демпартии, без их указаний признаков жизни не подаёт).С другой стороны, Бог с ними, с Курилами (они СССР по репарациям достались), но Ичкерия* и, в меньшей степени, Тайвань, тоже не усиливают позиций в торге Украины из-за Крыма. Почему же для Косово такое исключение? При том, что Косово Штатами признано, а отличие от Тайваня и Ичкерии*…Можно, конечно, предположить, что дело в двойных стандартах США, которые используют фактор признания Косово для давления на Сербию. Но… Косово признало порядка ста государств. Украина тут – скорее исключение и скорее уж на неё оказывают давление, не давая слиться в экстазе с другими колониями США. И уж конечно на этом фоне признание Косово никак не может ухудшить позиций Украины в переговорах за Крым. Во-первых, России их в принципе не ведёт, а, во-вторых, Косово тут свою роль уже сыграло, что, опять же, неоднократно подчёркивала российская сторона.Это ещё что! В 2018 году Пётр Порошенко поехал в Турцию, где принял участие в открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Что интересно:Во-первых, TANAP является конкурентом украинской газопроводной системе, так что украинское руководство должно было относиться к нему как к "Северному потоку". Но не относилось и не относится. Вообще Порошенко надеялся сам получать из него газ (чтобы не получать его из украинской ГТС).Во-вторых, он крутил вентиль вместе с… главой Турецкой республики Северного Кипра Мустафой Акынджи, который признан только Турцией. И ничего – всё в порядке (впрочем, Порошенко мог и не знать, что это за мужик в красном галстуке, тем более, что он сам был в красном галстуке).В общем, мы не понимаем, отчего и почему Украина не хочет или не может признать Косово. Но возможно никакой рациональной причины нет.* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20221028/1040236163.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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эксклюзив, украина, косово, сша, тайвань, чечня, дипломатия, признание