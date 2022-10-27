https://ukraina.ru/20221027/1040202005.html
Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России
Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России - 27.10.2022 Украина.ру
Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России
Обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал, что его поразило в России
2022-10-27T14:23
2022-10-27T14:23
2022-10-27T14:23
россия
австралия
новости
люди
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"Россия удивила меня очень спокойным, упорядоченным поведением людей в общественных местах, и их заботе об окружающих. Я почувствовал, что здесь больше внимания уделяется общественному интересу, а не индивидуализму. Ещё меня удивило, что собаки, которых я встретил, гуляя по улицам, просто смотрели на меня, но не облаивали", - перечислил он.По его словам, Запад - добрый на поверхности, но "внутри игнорирует окружающих и смотрит на них свысока".В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, австралия, новости, люди
Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России
Обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии Цой Чан Хван рассказал, что его поразило в России
"Россия удивила меня очень спокойным, упорядоченным поведением людей в общественных местах, и их заботе об окружающих. Я почувствовал, что здесь больше внимания уделяется общественному интересу, а не индивидуализму. Ещё меня удивило, что собаки, которых я встретил, гуляя по улицам, просто смотрели на меня, но не облаивали", - перечислил он.
По его словам, Запад - добрый на поверхности, но "внутри игнорирует окружающих и смотрит на них свысока".
"Россия на первый взгляд выглядит не очень дружелюбной, но здесь я почувствовал внутреннюю теплоту заботы об окружающих", - подытожил мужчина.
В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.
Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Сейчас он находится в России.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.