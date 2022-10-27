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Ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону — Арестович

Ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону — Арестович - 27.10.2022 Украина.ру

Ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону — Арестович

Cитуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил 26 октября советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*

2022-10-27T07:04

2022-10-27T07:04

2022-10-27T07:04

алексей арестович

херсон

новости

всу

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"Теперь переносимся на херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", — посетовал Арестович.Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.* Признано в России СМИ-иноагентом

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей арестович, херсон, новости, всу