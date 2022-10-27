https://ukraina.ru/20221027/1040170948.html

Главное на 27 октября: в России и в мире

Главное на 27 октября: в России и в мире

Главное на 27 октября: в России и в мире

Владимир Путин выступит на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", в Кишиневе продолжаются судебные прения по делу экс-главы Молдавии Игоря Додона, а Ливан и Израиль тем временем готовятся подписать соглашение о демаркации морской границы. Об этих и других важных событиях дня читайте на Украина.ру

2022-10-27T05:57

2022-10-27T05:57

2022-10-27T05:57

эксклюзив

анонс

главное

россия

владимир путин

валдай

игорь додон

молдавия

ливан

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg

РоссияВладимир Путин выступит на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.В заседании клуба в этом году принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Намного шире в этом году представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие также представители ряда западных стран.Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Откроется II международный GR Форум.В этом году форум посвящен перспективам разворота на Восток и вопросам продвижения российских компаний на международном рынке в условиях существующих ограничений. В Башкирии пройдет "прямая линия" с главой республики Радием Хабировым.Глава региона ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире телеканалов БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, радиостанций Юлдаш, Радио России и в социальных сетях Главы Республики Башкортостан.Губернатор Новгородской области посетит Энергодар Запорожской области.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетит 27 октября Энергодар, который находится в подшефном Васильевском районе Запорожской области.Сейчас разрабатывается стратегический план помощи в гуманитарной сфере, области образования. Планируется совместная реализация ряда программ. Жители города будут отправляться на учебу в Новгородскую область.В Краснодарском крае будет частично ограничен проезд грузовиков к Керченской паромной переправе.Исключения составляют грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, а также скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Ближнее зарубежьеВ Казахстане пройдет саммит "ЕС – Центральная Азия".Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем запланирована в Астане на 27 октября.Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес.В Азербайджане начнет работу Веронский евразийский экономический форум.Участие во встрече принимает и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В повестку Форума включены такие темы, как переход к многополярному мировому порядку, новая реальность сырьевых и энергетических рынков, природный газ как ключевой ресурс для экономики будущего, формы промышленного и торгового сотрудничества в меняющемся мире и другие.В Узбекистане состоится заседание совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.Сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ впервые пройдет в Узбекистане. В мероприятиях в очном формате примут участие руководители и члены парламентских делегаций стран, входящих в МПА СНГ, а также представители международных организаций, ученые и эксперты.В рамках встречи будет организовано заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, а также Заседания постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; по культуре, информации, туризму и спорту. В Молдавии пройдет судебное заседание по делу бывшего президента Молдавии Игоря Додона.Додон с конца мая находится под домашним арестом по делу о превышении полномочий. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В Киргизии откроются Дельфийские игры.Игры будут проходить с 27 октября по 1 ноября в рамках культурно-образовательного проекта "Дельфийские игры на Великом Шелковом пути". Они приурочены к 20-летию Дельфийского движения СНГ.Соревнования пройдут по 12 номинациям классического, народного и современного искусства, включая различные направления и жанры.В Латвии пройдут сессии Балтийской парламентской ассамблеи и Балтийского Совета.МирВ Греции состоится визит канцлера Германии Олафа Шольца.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем в Афинах двусторонние отношения, торговлю, взаимные инвестиции, энергетику, европейские проблемы, позицию Турции и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом он сообщил на пресс-конференции для греческих журналистов по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.В США пройдет брифинг "Угрозы международному миру и безопасности".Также в США состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.В Германии пройдет заседание совета управляющих Европейского центрального банка.Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов на фоне ухудшающихся экономических условий в еврозоне, говорится в релизе Oxford Economics.Совет на предыдущем заседании в сентябре впервые за всю историю увеличил ставку на 75 пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых. В релизе регулятора тогда говорилось, что на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки.В Бельгии пройдет заседание комитета ЕС по политике и безопасности.Ожидается подписание соглашения между Ливаном и Израилем о демаркации морской границы.Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа площадью 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье.В Индонезии состоится встреча лидеров космической экономики G20.

https://ukraina.ru/20221018/1039877486.html

валдай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, валдай, игорь додон, молдавия, ливан, израиль