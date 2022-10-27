https://ukraina.ru/20221027/1040157284.html
Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией
Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией - 27.10.2022 Украина.ру
Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией
Новоназначенный премьер-министр Великобритании индийского происхождения Риши Сунак не сможет повлиять на отношения Нью-Дели и Москвы, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-10-27T06:45
2022-10-27T06:45
2022-10-27T06:45
сергей михеев
новости
британия
великобритания
трасс (лиз трасс)
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"Индия и Россия здесь, мне кажется, вообще не при чем, какие-то попытки связать индийское происхождение семьи Сунака с тем, что Англия как-то воздействует на Индию с точки зрения отношений с Китаем или Россией - мне кажется, это иллюзия. Такие вещи притянуты за уши, то есть, сама ситуация довольно спорная с точки зрения внутренней политики Великобритании, и поэтому начинают выдумывать всякие такие сюжеты, мотивы, которые якобы могут быть использованы", - заявил Михеев.Он напомнил, что предшественница Сунака Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики, нынешнего же премьера вообще никто не избирал, так как все остальные кандидаты сняли свои кандидатуры.Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей михеев, новости, британия, великобритания, трасс (лиз трасс)
Сергей Михеев, Новости, Британия, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс)
Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией
Новоназначенный премьер-министр Великобритании индийского происхождения Риши Сунак не сможет повлиять на отношения Нью-Дели и Москвы, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
"Индия и Россия здесь, мне кажется, вообще не при чем, какие-то попытки связать индийское происхождение семьи Сунака с тем, что Англия как-то воздействует на Индию с точки зрения отношений с Китаем или Россией - мне кажется, это иллюзия. Такие вещи притянуты за уши, то есть, сама ситуация довольно спорная с точки зрения внутренней политики Великобритании, и поэтому начинают выдумывать всякие такие сюжеты, мотивы, которые якобы могут быть использованы", - заявил Михеев.
Он напомнил, что предшественница Сунака Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики, нынешнего же премьера вообще никто не избирал, так как все остальные кандидаты сняли свои кандидатуры.
Интервью Михеева
можно прочитать на сайте Украина.ру.