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Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией

Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией - 27.10.2022 Украина.ру

Сергей Михеев: Новый премьер Британии не сможет поссорить Индию с Россией

Новоназначенный премьер-министр Великобритании индийского происхождения Риши Сунак не сможет повлиять на отношения Нью-Дели и Москвы, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

2022-10-27T06:45

2022-10-27T06:45

2022-10-27T06:45

сергей михеев

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"Индия и Россия здесь, мне кажется, вообще не при чем, какие-то попытки связать индийское происхождение семьи Сунака с тем, что Англия как-то воздействует на Индию с точки зрения отношений с Китаем или Россией - мне кажется, это иллюзия. Такие вещи притянуты за уши, то есть, сама ситуация довольно спорная с точки зрения внутренней политики Великобритании, и поэтому начинают выдумывать всякие такие сюжеты, мотивы, которые якобы могут быть использованы", - заявил Михеев.Он напомнил, что предшественница Сунака Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики, нынешнего же премьера вообще никто не избирал, так как все остальные кандидаты сняли свои кандидатуры.Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей михеев, новости, британия, великобритания, трасс (лиз трасс)