https://ukraina.ru/20221026/1040140017.html

Система не выдерживает нагрузок. Как повлияли удары по энергетике в городе Хмельницкий

Система не выдерживает нагрузок. Как повлияли удары по энергетике в городе Хмельницкий - 26.10.2022 Украина.ру

Система не выдерживает нагрузок. Как повлияли удары по энергетике в городе Хмельницкий

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T07:14

2022-10-26T07:14

2022-10-26T08:07

украина

эксклюзив

хмельницкий (город)

спецоперация

энергетика

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В Хмельницкой области на западе Украины с 25 по 31 октября экстренно вводятся ограничения потребления электроэнергии, связанные с недавними ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры области. Всем главам сельских и городских советов приказано отключить уличное освещение, освещение фасадов и рекламные щиты, а также ограничить работу электротранспорта. Кроме того, руководству промышленных предприятий рекомендовано рассмотреть возможность перейти на ночной режим работы, когда нагрузка на электросети снижается. На этой неделе, к тому же Украина традиционно переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на час назад. Темнеть теперь, соответственно, будет на час раньше, что только увеличит потребление энергии в часы вечерних пиковых нагрузок.«Система не выдерживает нагрузку», — говорит мэр Хмельницкого Александр Семчишин. По его словам, ориентировочно 60% потребителей в городе, а также значительная часть области без электроснабжения. Параллельно по всей области произошло падение Интернета.Из-за отключений электроэнергии остановились и канализационно-насосные станции города. В результате нечистоты вылились прямо в городской парк имени Чекмана, распространяя по округе соответствующий запах.В Хмельницкой области сосредоточено достаточно много птицефабрик, которые тоже оказались обесточенными. Пресс-служба агрохолдинга «Укрлендфарминг» сообщает, что из-за частых отключений света останавливаются сортировочные линии, выходит из строя электрооборудование, которое обеспечивает производственный процесс. На некоторое время отдельные птицефабрики переводят на дизель-генераторы, чтобы избежать полной остановки и массовой гибели птицы, но это существенно увеличивает производственные затраты. Речь идет, прежде всего, об инкубаторах для миллионов цыплят, обогреваемых электричеством. Следствием может стать дальнейшее удорожание куриных яиц, которые за последние две недели вдвое взлетели в цене.Тем не менее энергетики региона предупреждают, что графика веерных отключений заранее не знает никто, так как невозможно предсказать, где и в какой момент возникнет перегрузка сети и какие мощности придется снимать, чтобы стабилизировать систему.«Чтобы понять, как это происходит, обозначу, что наше предприятие работает по команде диспетчера западного регионального диспетчерского центра. Именно он говорит нам, какие мощности в тот или иной момент нужно снять. И на это нам дается 10 минут», — говорит директор компании «Хмельницкоблэнерго» Александр Гетьман.Накануне 24 октября жителей города Хмельницкий предупредили о серьезных перепадах напряжения на высоковольтных линиях. Ракетным ударам также подверглись объекты в Хмельницком и Шепетовском районе области. Для ликвидации последствий ударов и других целей с 25 октября решено набирать так называемую «Армию восстановления» из числа безработных региона, хотя опыт аналогичных инициатив в других регионах говорит, что безработные предпочитают лишаться статуса безработного, но не соглашаются на трудовую повинность.В городе Нетешин Хмельницкой области с 24 октября тоже нет света, но жители оказались еще и без воды. Из областного центра в Нетешин отправляют машины с питьевой водой, но на всех ее не хватает, за водой выстраиваются длинные очереди. Во дворах в Нетешине устанавливают буржуйки, на которых греют воду и готовят еду, так как большинство домов оборудовано не газовыми, а электроплитами. Парадоксальность ситуации в том, что Нетешин — город энергетиков, спутник Хмельницкой АЭС, которая ударам не подвергалась, но уже не может обеспечить электроэнергией окружающие населенные пункты из-за перепадов мощностей.Власти региона обещают за неделю справиться с критической ситуацией в энергетической сфере и полностью возобновить электроснабжение, по крайней мере, для бытовых потребителей. О восстановлении работы предприятий пока и речи не идет, а это значит, что без работы останутся десятки тысяч человек в регионе. Если женщины и мужчины старше 60 лет еще могут выехать заграницу, то перед мужчинами будет стоять выбор: либо в ВСУ, либо на трудовые повинности, либо тихо замерзать без денег у себя дома.

https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

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украина, эксклюзив, хмельницкий (город), спецоперация, энергетика