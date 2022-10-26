https://ukraina.ru/20221026/1040124819.html

Гаспарян: есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон, как Лиз Трасс

Гаспарян: есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон, как Лиз Трасс - 26.10.2022 Украина.ру

Гаспарян: есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон, как Лиз Трасс

Все, к чему прикоснулась бывший премьер Великобритании Лиз Трасс обернулось закономерным крахом, сказал публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру

2022-10-26T05:23

2022-10-26T05:23

2022-10-26T05:23

новости

трасс (лиз трасс)

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg

24 октября Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.По его мнению, она катастрофа, но не последняя для Великобритании.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040078867.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, трасс (лиз трасс), великобритания