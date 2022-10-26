Гаспарян: есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон, как Лиз Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Все, к чему прикоснулась бывший премьер Великобритании Лиз Трасс обернулось закономерным крахом, сказал публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
24 октября Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон. Лиз Трасс — это похороны. Все, к чему она прикоснулась, абсолютно все обернулось закономерным крахом. Если бы вы поручили написать программу экономического развития Великобритании четырехкласснику какому-нибудь, двоечнику, желательно потомственному, то, наверное, он справился бы лучше.
По его мнению, она катастрофа, но не последняя для Великобритании.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.