Борис Марцинкевич: кто он - 25.10.2022 Украина.ру
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Борис Марцинкевич: кто он
Борис Марцинкевич: кто он - 25.10.2022 Украина.ру
Борис Марцинкевич: кто он
Эксперт, физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru"
2022-10-25T14:19
2022-10-25T14:19
эксперт
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Родился в 1966 году в Красноярском крае.В 1991 году закончил физический факультет Тартуского университета.Более 15 лет прожил в Европе.С 2016 главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru. Темы, о которых пишет Марцинкевич: энергетика и её освоение, борьба человека за новые энергетические ресурсы и войны людей за право обладать запасами энергетических ресурсов, а также влияние энергетики на экономику, политику, на повседневную жизнь.В 2021 году он появлялся на YouTube-каналах "Геоэнергетика ИНФО", "День ТВ".
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эксперт
эксперт

Борис Марцинкевич: кто он

14:19 25.10.2022
 
© Борис МарцинкевичБорис Марцинкевич интервью
Борис Марцинкевич интервью
© Борис Марцинкевич
Читать в
Эксперт, физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru"
Родился в 1966 году в Красноярском крае.
В 1991 году закончил физический факультет Тартуского университета.
Более 15 лет прожил в Европе.
С 2016 главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru. Темы, о которых пишет Марцинкевич: энергетика и её освоение, борьба человека за новые энергетические ресурсы и войны людей за право обладать запасами энергетических ресурсов, а также влияние энергетики на экономику, политику, на повседневную жизнь.
В 2021 году он появлялся на YouTube-каналах "Геоэнергетика ИНФО", "День ТВ".
 
эксперт
 
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14:36В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
14:19Борис Марцинкевич: кто он
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13:49Александр Малькевич: Журналистов укрофашисты приговаривают к смерти
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