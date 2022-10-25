https://ukraina.ru/20221025/1040121016.html

Борис Марцинкевич: кто он

Борис Марцинкевич: кто он - 25.10.2022 Украина.ру

Борис Марцинкевич: кто он

Эксперт, физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru"

2022-10-25T14:19

2022-10-25T14:19

2022-10-25T14:19

эксперт

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Родился в 1966 году в Красноярском крае.В 1991 году закончил физический факультет Тартуского университета.Более 15 лет прожил в Европе.С 2016 главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru. Темы, о которых пишет Марцинкевич: энергетика и её освоение, борьба человека за новые энергетические ресурсы и войны людей за право обладать запасами энергетических ресурсов, а также влияние энергетики на экономику, политику, на повседневную жизнь.В 2021 году он появлялся на YouTube-каналах "Геоэнергетика ИНФО", "День ТВ".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт