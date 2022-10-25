https://ukraina.ru/20221025/1040120879.html
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины - 25.10.2022 Украина.ру
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
Украинцам, находящимся за границей, не следует возвращаться на родину до весны. С таким призывом в эфире ТВ выступила 25 октября министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Ирины Верещук
2022-10-25T14:15
2022-10-25T14:15
2022-10-25T14:15
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украина
зима
верещук
тепло
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Верещук заявила, что если у украинцев есть возможность провести зиму за границей, то стоит ей воспользоваться. "Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", - сказала она. Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины".Ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на теракты, осуществленные киевским режимом на территории РФ, в том числе взрыв на Крымском мосту.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221025/1040109027.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зима, верещук, тепло
Новости, Украина, зима, Верещук, тепло
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
Украинцам, находящимся за границей, не следует возвращаться на родину до весны. С таким призывом в эфире ТВ выступила 25 октября министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Ирины Верещук
Верещук заявила, что если у украинцев есть возможность провести зиму за границей, то стоит ей воспользоваться.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", - сказала она.
Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины".
Ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на теракты, осуществленные киевским режимом на территории РФ, в том числе взрыв на Крымском мосту.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.