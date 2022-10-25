Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040120879.html
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины - 25.10.2022 Украина.ру
Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
Украинцам, находящимся за границей, не следует возвращаться на родину до весны. С таким призывом в эфире ТВ выступила 25 октября министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Ирины Верещук
2022-10-25T14:15
2022-10-25T14:15
новости
украина
зима
верещук
тепло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/55/1018005551_0:333:2086:1506_1920x0_80_0_0_e0d2ab65c569f15baa6b156076b113a5.jpg
Верещук заявила, что если у украинцев есть возможность провести зиму за границей, то стоит ей воспользоваться. "Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", - сказала она. Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины".Ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на теракты, осуществленные киевским режимом на территории РФ, в том числе взрыв на Крымском мосту.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221025/1040109027.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/55/1018005551_0:137:2086:1702_1920x0_80_0_0_f7e4f8ce878cf5289c78d068922814ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, зима, верещук, тепло
Новости, Украина, зима, Верещук, тепло

Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины

14:15 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинцам, находящимся за границей, не следует возвращаться на родину до весны. С таким призывом в эфире ТВ выступила 25 октября министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Ирины Верещук
Верещук заявила, что если у украинцев есть возможность провести зиму за границей, то стоит ей воспользоваться.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", - сказала она.
Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины".
Ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на теракты, осуществленные киевским режимом на территории РФ, в том числе взрыв на Крымском мосту.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:41
Экстрасенс сделала предсказание, переживут ли украинцы зимуЗима на Украине будет тяжелой, но "все будут в своих домах", предсказала таролог, экстрасенс и родолог из Днепра (Днепропетровска) Ольга Стогнушенко в комментарии для YouTube-канала #PeopleLife 24 октября
 
НовостиУкраиназимаВерещуктепло
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36В Кремле раскритиковали несерьезный подход Вашингтона к украинской "грязной бомбе"
14:19Борис Марцинкевич: кто он
14:18Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет
14:15Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины
13:49Александр Малькевич: Журналистов укрофашисты приговаривают к смерти
13:21Хроника энергетической войны: последние события
13:16Новая геополитическая вселенная: парад планет меняет ранжир
13:06Россия – Китай: как зародился украинский национализм и чем опасно давление Запада. Видео
13:05Реформы и инклюзивность: в Еврокомиссии выдвинули условия Украине
13:01В "Сбере" раскрыли, как криминальная индустрия мошеннических кол-центров опутала Украину
12:59"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины
12:28По законам военного времени: власти пригрозили херсонским "барыгам"
12:27Днепропетровская операция. Как форсировать Днепр и освободить областной центр
12:25Без больничных и декретных выплат. Под военную сурдинку украинцев лишают очередных трудовых прав
12:21Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине
12:19Игорь Шорников: Молдавия может напасть на Приднестровье уже через несколько месяцев
12:11Зеленский придумал, как "деоккупировать" Абхазию, Приднестровье и Курилы
12:00Воздушная тревога во время визита президента ФРГ, перемены в НБУ. Главное на Украине на 12:00 25 октября
11:57"Грязная бомба": опасные политические игры вокруг оружия массового поражения
11:41Экстрасенс сделала предсказание, переживут ли украинцы зиму
Лента новостейМолния