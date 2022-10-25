https://ukraina.ru/20221025/1040120879.html

Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины

Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины - 25.10.2022 Украина.ру

Власти призвали украинцев перезимовать подальше от родины

Украинцам, находящимся за границей, не следует возвращаться на родину до весны. С таким призывом в эфире ТВ выступила 25 октября министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Украины Ирины Верещук

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

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Верещук заявила, что если у украинцев есть возможность провести зиму за границей, то стоит ей воспользоваться. "Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат", - сказала она. Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины".Ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало ответом на теракты, осуществленные киевским режимом на территории РФ, в том числе взрыв на Крымском мосту.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221025/1040109027.html

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новости, украина, зима, верещук, тепло