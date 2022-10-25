https://ukraina.ru/20221025/1040120685.html

Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет

Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет - 25.10.2022 Украина.ру

Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет

В СБУ опубликовали фейк о "николаевском подполье связных, которые работают на РИА Новости". Никаких внештатных сотрудников тем более "связных" на Украине у агентства нет, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" 25 октября

2022-10-25T14:18

2022-10-25T14:18

2022-10-25T14:18

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У агентства вообще никогда не было сотрудников в Николаеве, сообщили в медиагруппе, а местные жители, которые рассказывали о положении в городе, не являются никакими "связными".Ранее СБУ опубликовали видео с отчетом о "нейтрализации законспирированных агентов спецслужб РФ", то есть двух жителей Николаева, которые, по их мнению, работали на деньги от ФСБ и "Россия сегодня".

https://ukraina.ru/20221025/1040108729.html

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новости, сбу, фейк, риа новости, николаев