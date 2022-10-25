Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет - 25.10.2022 Украина.ру
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Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет
Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет - 25.10.2022 Украина.ру
Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет
В СБУ опубликовали фейк о "николаевском подполье связных, которые работают на РИА Новости". Никаких внештатных сотрудников тем более "связных" на Украине у агентства нет, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" 25 октября
2022-10-25T14:18
2022-10-25T14:18
новости
сбу
фейк
риа новости
николаев
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У агентства вообще никогда не было сотрудников в Николаеве, сообщили в медиагруппе, а местные жители, которые рассказывали о положении в городе, не являются никакими "связными".Ранее СБУ опубликовали видео с отчетом о "нейтрализации законспирированных агентов спецслужб РФ", то есть двух жителей Николаева, которые, по их мнению, работали на деньги от ФСБ и "Россия сегодня".
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новости, сбу, фейк, риа новости, николаев
Новости, СБУ, фейк, РИА Новости, Николаев

Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет

14:18 25.10.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
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В СБУ опубликовали фейк о "николаевском подполье связных, которые работают на РИА Новости". Никаких внештатных сотрудников тем более "связных" на Украине у агентства нет, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" 25 октября
У агентства вообще никогда не было сотрудников в Николаеве, сообщили в медиагруппе, а местные жители, которые рассказывали о положении в городе, не являются никакими "связными".
Мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости - таких должностей в нашем штатном расписании нет. За неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде "охотой на ведьм".
Ранее СБУ опубликовали видео с отчетом о "нейтрализации законспирированных агентов спецслужб РФ", то есть двух жителей Николаева, которые, по их мнению, работали на деньги от ФСБ и "Россия сегодня".
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:23
СБУ неделю искала "коллаборантов" в Почаевской лавреНацполиция и СБУ в течении недели проводили проверку Почаевской лавры в поисках "коллаборантов", сообщил на днях "Кременець.City", с ссылкой на комментарий начальника Тернопольского областного управления Нацполиции Александра Богомола
 
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