Разоблачен новый фейк СБУ: никаких связных у РИА Новости в Николаеве нет
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© ЦОС ФСБ РФ
В СБУ опубликовали фейк о "николаевском подполье связных, которые работают на РИА Новости". Никаких внештатных сотрудников тем более "связных" на Украине у агентства нет, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" 25 октября
У агентства вообще никогда не было сотрудников в Николаеве, сообщили в медиагруппе, а местные жители, которые рассказывали о положении в городе, не являются никакими "связными".
Мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости - таких должностей в нашем штатном расписании нет. За неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде "охотой на ведьм".
Ранее СБУ опубликовали видео с отчетом о "нейтрализации законспирированных агентов спецслужб РФ", то есть двух жителей Николаева, которые, по их мнению, работали на деньги от ФСБ и "Россия сегодня".