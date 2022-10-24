https://ukraina.ru/20221024/1040017807.html

Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО

Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО - 24.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО

В сети немало информации о том, что целый пласт IT-специалистов пассивно мешают России победить в информвойне. Почему ситуация сложилась таким образом и что с этим делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский

2022-10-24T04:00

2022-10-24T04:00

2022-10-24T04:00

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Он пояснил, что российская IT-индустрия является вторичной по отношению к такой же индустрии США. Иными словами, это либо компании, зависящие от Вашингтона, либо специалисты, которые прямо работают на США, просто физически находятся в России.Правда, уточнил он, такими оказались не все IT-специалисты в России. Еловский предложил поддерживать патриотов-программистов, а к тем, кто саботирует РФ применять соответствующие меры.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039996075.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, it-специалисты, сво, эксперт, информационная война