https://ukraina.ru/20221024/1040017807.html
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО - 24.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО
В сети немало информации о том, что целый пласт IT-специалистов пассивно мешают России победить в информвойне. Почему ситуация сложилась таким образом и что с этим делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
2022-10-24T04:00
2022-10-24T04:00
2022-10-24T04:00
новости
it-специалисты
сво
эксперт
информационная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/80/1030608014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c45f96aa572d517b44e967cbb943a04a.jpg
Он пояснил, что российская IT-индустрия является вторичной по отношению к такой же индустрии США. Иными словами, это либо компании, зависящие от Вашингтона, либо специалисты, которые прямо работают на США, просто физически находятся в России.Правда, уточнил он, такими оказались не все IT-специалисты в России. Еловский предложил поддерживать патриотов-программистов, а к тем, кто саботирует РФ применять соответствующие меры.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039996075.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/80/1030608014_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_ae599109fcbd0884991df5749eb02c0a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, it-специалисты, сво, эксперт, информационная война
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО
В сети немало информации о том, что целый пласт IT-специалистов пассивно мешают России победить в информвойне. Почему ситуация сложилась таким образом и что с этим делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
Он пояснил, что российская IT-индустрия является вторичной по отношению к такой же индустрии США. Иными словами, это либо компании, зависящие от Вашингтона, либо специалисты, которые прямо работают на США, просто физически находятся в России.
"Поэтому ожидать от этой индустрии, что в момент, когда мы сцепились с их работодателями, что они встанут на сторону матушки России, не стоит…" - сказал специалист.
Правда, уточнил он, такими оказались не все IT-специалисты в России. Еловский предложил поддерживать патриотов-программистов, а к тем, кто саботирует РФ применять соответствующие меры.
Полностью прочитать интервью можно здесь: