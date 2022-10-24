Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО - 24.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО - 24.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО
В сети немало информации о том, что целый пласт IT-специалистов пассивно мешают России победить в информвойне. Почему ситуация сложилась таким образом и что с этим делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
2022-10-24T04:00
2022-10-24T04:00
новости
it-специалисты
сво
эксперт
информационная война
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Он пояснил, что российская IT-индустрия является вторичной по отношению к такой же индустрии США. Иными словами, это либо компании, зависящие от Вашингтона, либо специалисты, которые прямо работают на США, просто физически находятся в России.Правда, уточнил он, такими оказались не все IT-специалисты в России. Еловский предложил поддерживать патриотов-программистов, а к тем, кто саботирует РФ применять соответствующие меры.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039996075.html
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новости, it-специалисты, сво, эксперт, информационная война
Новости, IT-специалисты, СВО, эксперт, информационная война

Эксперт объяснил, почему часть IT-специалистов из РФ выступает против СВО

04:00 24.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкИнтернет-компания Mail.Ru
Интернет-компания Mail.Ru - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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В сети немало информации о том, что целый пласт IT-специалистов пассивно мешают России победить в информвойне. Почему ситуация сложилась таким образом и что с этим делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
Он пояснил, что российская IT-индустрия является вторичной по отношению к такой же индустрии США. Иными словами, это либо компании, зависящие от Вашингтона, либо специалисты, которые прямо работают на США, просто физически находятся в России.
"Поэтому ожидать от этой индустрии, что в момент, когда мы сцепились с их работодателями, что они встанут на сторону матушки России, не стоит…" - сказал специалист.
Правда, уточнил он, такими оказались не все IT-специалисты в России. Еловский предложил поддерживать патриотов-программистов, а к тем, кто саботирует РФ применять соответствующие меры.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Дмитрий Еловский интервью - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:24
Дмитрий Еловский об изнанке информвойны против России и способах противодействия
 
НовостиIT-специалистыСВОэкспертинформационная война
 
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