Министры России и США обсудили ситуацию на Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Минобороны России 23 октября
Российский министр высказал обеспокоенность по поводу применения Украиной на своей территории "грязной бомбы" для создания провокации.
Также Шойгу обсудил этот вопрос с главами военных министерств Великобритании, Турции и Франции.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко прокомментировал эту информацию, назвав ее "бредом".
Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.
18:00"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на УкраинеМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции