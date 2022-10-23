Министры России и США обсудили ситуацию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
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Министры России и США обсудили ситуацию на Украине
Министры России и США обсудили ситуацию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
Министры России и США обсудили ситуацию на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Минобороны России 23 октября
2022-10-23T19:05
2022-10-23T19:05
новости
сергей шойгу
ллойд остин
бомба
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Российский министр высказал обеспокоенность по поводу применения Украиной на своей территории "грязной бомбы" для создания провокации.Также Шойгу обсудил этот вопрос с главами военных министерств Великобритании, Турции и Франции.Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко прокомментировал эту информацию, назвав ее "бредом".Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сергей шойгу, ллойд остин, бомба
Новости, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, бомба

Министры России и США обсудили ситуацию на Украине

19:05 23.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Минобороны России 23 октября
Российский министр высказал обеспокоенность по поводу применения Украиной на своей территории "грязной бомбы" для создания провокации.
Также Шойгу обсудил этот вопрос с главами военных министерств Великобритании, Турции и Франции.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко прокомментировал эту информацию, назвав ее "бредом".
Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
18:00
"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на УкраинеМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции
 
НовостиСергей ШойгуЛлойд Остинбомба
 
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Заголовок открываемого материала
19:05Министры России и США обсудили ситуацию на Украине
18:31Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании
18:15Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев
18:00"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на Украине
17:33Херсонских учителей призвали покинуть регион
17:30Военный эксперт Леонков рассказал, когда Россия прекратит все поставки натовского оружия на Украину
17:15В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
17:05Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс
17:00Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии
16:51Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
16:41ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
16:33Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции
16:28Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
16:22В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти
16:01Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября
15:52Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ
15:31Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет
15:17Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией
15:02Финский эксперт рассказал о новой войне, которую Запад начнет против России после Украины
14:37Танки, засады, беспилотники и артиллерия. Военный эксперт о том, как Россия отчаянно бьется с ВСУ
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