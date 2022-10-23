https://ukraina.ru/20221023/1040054067.html

Министры России и США обсудили ситуацию на Украине

Министры России и США обсудили ситуацию на Украине - 23.10.2022 Украина.ру

Министры России и США обсудили ситуацию на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Минобороны России 23 октября

2022-10-23T19:05

2022-10-23T19:05

2022-10-23T19:05

новости

сергей шойгу

ллойд остин

бомба

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Российский министр высказал обеспокоенность по поводу применения Украиной на своей территории "грязной бомбы" для создания провокации.Также Шойгу обсудил этот вопрос с главами военных министерств Великобритании, Турции и Франции.Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко прокомментировал эту информацию, назвав ее "бредом".Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.

https://ukraina.ru/20221023/1040053619.html

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новости, сергей шойгу, ллойд остин, бомба