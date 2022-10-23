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Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании

Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании - 23.10.2022 Украина.ру

Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил своему британскому коллеге Бену Уоллесу озабоченность по поводу создания Киевом "грязной бомбы". Об этом Минобороны РФ сообщает 23 октября

2022-10-23T18:31

2022-10-23T18:31

2022-10-23T18:31

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Также в воскресенье он обсудил этот вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.Информация о том, что киевский режим готовит провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного снаряда была опубликована утром РИА Новости.По данным агентства, провокация необходима Киеву, чтобы обвинить Россию.

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новости, сергей шойгу, великобритания, минобороны рф, минобороны, бомба