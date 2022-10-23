Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании - 23.10.2022 Украина.ру
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Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании
Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании - 23.10.2022 Украина.ру
Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил своему британскому коллеге Бену Уоллесу озабоченность по поводу создания Киевом "грязной бомбы". Об этом Минобороны РФ сообщает 23 октября
2022-10-23T18:31
2022-10-23T18:31
новости
сергей шойгу
великобритания
минобороны рф
минобороны
бомба
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Также в воскресенье он обсудил этот вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.Информация о том, что киевский режим готовит провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного снаряда была опубликована утром РИА Новости.По данным агентства, провокация необходима Киеву, чтобы обвинить Россию.
https://ukraina.ru/20221023/1040053619.html
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новости, сергей шойгу, великобритания, минобороны рф, минобороны, бомба
Новости, Сергей Шойгу, Великобритания, Минобороны РФ, Минобороны, бомба

Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании

18:31 23.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил своему британскому коллеге Бену Уоллесу озабоченность по поводу создания Киевом "грязной бомбы". Об этом Минобороны РФ сообщает 23 октября
Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Также в воскресенье он обсудил этот вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.
Информация о том, что киевский режим готовит провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного снаряда была опубликована утром РИА Новости.
По данным агентства, провокация необходима Киеву, чтобы обвинить Россию.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
18:00
"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на УкраинеМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции
 
НовостиСергей ШойгуВеликобританияМинобороны РФМинобороныбомба
 
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Заголовок открываемого материала
18:31Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании
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