Шойгу довел озабоченность по поводу "грязной бомбы" до министра обороны Великобритании
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил своему британскому коллеге Бену Уоллесу озабоченность по поводу создания Киевом "грязной бомбы". Об этом Минобороны РФ сообщает 23 октября
Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Также в воскресенье он обсудил этот вопрос с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.
Информация о том, что киевский режим готовит провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного снаряда была опубликована утром РИА Новости.
По данным агентства, провокация необходима Киеву, чтобы обвинить Россию.
18:00"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на УкраинеМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции