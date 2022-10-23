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Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев

Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев - 23.10.2022 Украина.ру

Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев

Российское руководство прорабатывает сценарий нового удара по ВСУ со стороны Белоруссии. Вопрос в том, когда было бы целесообразнее его проводить. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T18:15

2022-10-23T18:15

2022-10-23T18:15

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина демонстрировала готовность к переговорам, пока наши войска стояли под Киевом, а когда они ушли, готовность пропала.Все зависит от хода боевых действий на земле. До полного освобождения Донбасса это неактуально. А весной это вполне может быть, считает эксперт.Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это уже поражение Украины. Если США и Запад это проглотят, с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, владимир путин