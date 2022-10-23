https://ukraina.ru/20221023/1040053512.html
Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев
Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев - 23.10.2022 Украина.ру
Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев
Российское руководство прорабатывает сценарий нового удара по ВСУ со стороны Белоруссии. Вопрос в том, когда было бы целесообразнее его проводить. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T18:15
2022-10-23T18:15
2022-10-23T18:15
новости
россия
киев
украина
владимир путин
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина демонстрировала готовность к переговорам, пока наши войска стояли под Киевом, а когда они ушли, готовность пропала.Все зависит от хода боевых действий на земле. До полного освобождения Донбасса это неактуально. А весной это вполне может быть, считает эксперт.Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это уже поражение Украины. Если США и Запад это проглотят, с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, владимир путин
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин
Путин уже намекнул. Эксперт о том, когда Россия предпримет новый поход на Киев
Российское руководство прорабатывает сценарий нового удара по ВСУ со стороны Белоруссии. Вопрос в том, когда было бы целесообразнее его проводить. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина демонстрировала готовность к переговорам, пока наши войска стояли под Киевом, а когда они ушли, готовность пропала.
Все зависит от хода боевых действий на земле. До полного освобождения Донбасса это неактуально. А весной это вполне может быть, считает эксперт.
"Война будет долгой. Сейчас нет смысла загадывать, когда мы предпримем эту операцию. Но в том, что наши войска будут под Киевом, я не сомневаюсь", - уверен Акопов.
Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это уже поражение Украины. Если США и Запад это проглотят, с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада, заключил собеседник издания.