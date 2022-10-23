https://ukraina.ru/20221023/1040053393.html
Херсонских учителей призвали покинуть регион
Херсонских учителей призвали покинуть регион - 23.10.2022 Украина.ру
Херсонских учителей призвали покинуть регион
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей в Херсонской области выехать с Правого берега Днепра и из региона. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства
2022-10-23T17:33
2022-10-23T17:33
2022-10-23T17:33
новости
херсон
херсонская область
учителя
просвещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/18/1033831830_0:366:2931:2014_1920x0_80_0_0_f33fc759165574e001c259a9d67cc0d7.jpg
По словам Кравцова, именно учителя должны подать пример ученикам и их родителям, а также донести до них, что "переезд – вынужденный шаг".В воскресенье власти региона снова призвали местных жителей выехать на Левый берег Днепра.Накануне в Анапе вручили первые жилищные сертификаты жителям новых регионов, оставшимся без жилья.
https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/18/1033831830_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_a9c920adb0ca36ac22f465823df6fe1d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, учителя, просвещение
Новости, Херсон, Херсонская область, учителя, просвещение
Херсонских учителей призвали покинуть регион
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей в Херсонской области выехать с Правого берега Днепра и из региона. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства