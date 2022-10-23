https://ukraina.ru/20221023/1040053393.html

Херсонских учителей призвали покинуть регион

Херсонских учителей призвали покинуть регион - 23.10.2022 Украина.ру

Херсонских учителей призвали покинуть регион

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей в Херсонской области выехать с Правого берега Днепра и из региона. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства

2022-10-23T17:33

2022-10-23T17:33

2022-10-23T17:33

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По словам Кравцова, именно учителя должны подать пример ученикам и их родителям, а также донести до них, что "переезд – вынужденный шаг".В воскресенье власти региона снова призвали местных жителей выехать на Левый берег Днепра.Накануне в Анапе вручили первые жилищные сертификаты жителям новых регионов, оставшимся без жилья.

https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html

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новости, херсон, херсонская область, учителя, просвещение