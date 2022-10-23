Херсонских учителей призвали покинуть регион - 23.10.2022 Украина.ру
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Херсонских учителей призвали покинуть регион
Херсонских учителей призвали покинуть регион - 23.10.2022 Украина.ру
Херсонских учителей призвали покинуть регион
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей в Херсонской области выехать с Правого берега Днепра и из региона. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства
2022-10-23T17:33
2022-10-23T17:33
новости
херсон
херсонская область
учителя
просвещение
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По словам Кравцова, именно учителя должны подать пример ученикам и их родителям, а также донести до них, что "переезд – вынужденный шаг".В воскресенье власти региона снова призвали местных жителей выехать на Левый берег Днепра.Накануне в Анапе вручили первые жилищные сертификаты жителям новых регионов, оставшимся без жилья.
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новости, херсон, херсонская область, учителя, просвещение
Новости, Херсон, Херсонская область, учителя, просвещение

Херсонских учителей призвали покинуть регион

17:33 23.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей в Херсонской области выехать с Правого берега Днепра и из региона. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства
Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго.
По словам Кравцова, именно учителя должны подать пример ученикам и их родителям, а также донести до них, что "переезд – вынужденный шаг".
В воскресенье власти региона снова призвали местных жителей выехать на Левый берег Днепра.
Накануне в Анапе вручили первые жилищные сертификаты жителям новых регионов, оставшимся без жилья.
16:01
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октябряВ приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
 
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