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В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр - 23.10.2022 Украина.ру
В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
На случай отключения отопления в Николаеве подготовят места, в которых горожане смогут греться и ночевать, сообщил 23 октября в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич
2022-10-23T17:15
2022-10-23T17:15
2022-10-23T17:15
новости
отопление
тепло
николаев
спортзал
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Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал о предстоящих проблемах с отоплением в регионе и призвал жителей запасаться дровами и печками-буржуйками.Также был запущен онлайн-магазин дров и всего необходимого для отопления дровяной печью.В воскресенье журналисты YouTube-канала "Киев сегодня" опросили жителей столицы, чем они согреваются, и многие признались, что приходится спать под несколькими одеялами и даже верхней одеждой.По информации "Теплоэнерго", отопление подключено 30% абонентов столицы на данный момент.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, отопление, тепло, николаев, спортзал
Новости, отопление, тепло, Николаев, спортзал
В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
На случай отключения отопления в Николаеве подготовят места, в которых горожане смогут греться и ночевать, сообщил 23 октября в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич
Сегодня поставлена задача в каждом районе организовать такие места. Это не будет комфортным местом обитания. Это будет место всеобщего проживания. Но с отоплением на случай отключения. Это большие территории, которые будут отапливаться. К примеру, спортивные залы или подобные помещения, где будут стоять кровати. Люди там будут ночевать, жить.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал о предстоящих проблемах с отоплением в регионе и призвал жителей запасаться дровами и печками-буржуйками.
Также был запущен онлайн-магазин дров и всего необходимого для отопления дровяной печью.
В воскресенье журналисты YouTube-канала "Киев сегодня" опросили жителей столицы, чем они согреваются, и многие признались, что приходится спать под несколькими одеялами и даже верхней одеждой.
По информации "Теплоэнерго", отопление подключено 30% абонентов столицы на данный момент.