https://ukraina.ru/20221023/1040053106.html

В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр

В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр - 23.10.2022 Украина.ру

В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр

На случай отключения отопления в Николаеве подготовят места, в которых горожане смогут греться и ночевать, сообщил 23 октября в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич

2022-10-23T17:15

2022-10-23T17:15

2022-10-23T17:15

новости

отопление

тепло

николаев

спортзал

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Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал о предстоящих проблемах с отоплением в регионе и призвал жителей запасаться дровами и печками-буржуйками.Также был запущен онлайн-магазин дров и всего необходимого для отопления дровяной печью.В воскресенье журналисты YouTube-канала "Киев сегодня" опросили жителей столицы, чем они согреваются, и многие признались, что приходится спать под несколькими одеялами и даже верхней одеждой.По информации "Теплоэнерго", отопление подключено 30% абонентов столицы на данный момент.

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2022

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новости, отопление, тепло, николаев, спортзал