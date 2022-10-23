В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр - 23.10.2022 Украина.ру
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В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр - 23.10.2022 Украина.ру
В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр
На случай отключения отопления в Николаеве подготовят места, в которых горожане смогут греться и ночевать, сообщил 23 октября в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич
2022-10-23T17:15
2022-10-23T17:15
новости
отопление
тепло
николаев
спортзал
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Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал о предстоящих проблемах с отоплением в регионе и призвал жителей запасаться дровами и печками-буржуйками.Также был запущен онлайн-магазин дров и всего необходимого для отопления дровяной печью.В воскресенье журналисты YouTube-канала "Киев сегодня" опросили жителей столицы, чем они согреваются, и многие признались, что приходится спать под несколькими одеялами и даже верхней одеждой.По информации "Теплоэнерго", отопление подключено 30% абонентов столицы на данный момент.
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новости, отопление, тепло, николаев, спортзал
Новости, отопление, тепло, Николаев, спортзал

В Николаеве для горожан подготовят спортзалы на случай отключения отопления – мэр

17:15 23.10.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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На случай отключения отопления в Николаеве подготовят места, в которых горожане смогут греться и ночевать, сообщил 23 октября в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич
Сегодня поставлена задача в каждом районе организовать такие места. Это не будет комфортным местом обитания. Это будет место всеобщего проживания. Но с отоплением на случай отключения. Это большие территории, которые будут отапливаться. К примеру, спортивные залы или подобные помещения, где будут стоять кровати. Люди там будут ночевать, жить.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой рассказал о предстоящих проблемах с отоплением в регионе и призвал жителей запасаться дровами и печками-буржуйками.
Также был запущен онлайн-магазин дров и всего необходимого для отопления дровяной печью.
В воскресенье журналисты YouTube-канала "Киев сегодня" опросили жителей столицы, чем они согреваются, и многие признались, что приходится спать под несколькими одеялами и даже верхней одеждой.
По информации "Теплоэнерго", отопление подключено 30% абонентов столицы на данный момент.
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
14 октября, 15:50
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
 
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