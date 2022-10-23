https://ukraina.ru/20221023/1040052997.html
Военный эксперт Леонков рассказал, когда Россия прекратит все поставки натовского оружия на Украину
Военный эксперт Леонков рассказал, когда Россия прекратит все поставки натовского оружия на Украину - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, когда Россия прекратит все поставки натовского оружия на Украину
Когда массово подрывается вся энергетическая инфраструктура Украины, поставки оружия или военной техники становятся затруднительными или прекращаются вовсе. Это были только первые удары. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T17:30
2022-10-23T17:30
2022-10-23T17:30
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россия
нато
оружие
украина
энергетика
инфраструктура
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Верховный главнокомандующий, выступая перед Совбезом, дал понять, что в случае продолжения террористической активности подобные удары будут наноситься до тех пор, пока вся энергетическая инфраструктура, а также система военного управления и связи не прекратит свое существование, подчеркнул эксперт.мы можем предполагать, что противник пойдет на новое мощное наступление. Но нужно понимать, что ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, добавил специалист.Срыв этих атак говорит об укреплении нашей обороны. Следовательно, противнику труднее будет повторить тактические успехи, которых он достиг раньше, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, оружие, украина, энергетика, инфраструктура
Новости, Россия, НАТО, оружие, Украина, энергетика, инфраструктура
Военный эксперт Леонков рассказал, когда Россия прекратит все поставки натовского оружия на Украину
Когда массово подрывается вся энергетическая инфраструктура Украины, поставки оружия или военной техники становятся затруднительными или прекращаются вовсе. Это были только первые удары. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Верховный главнокомандующий, выступая перед Совбезом, дал понять, что в случае продолжения террористической активности подобные удары будут наноситься до тех пор, пока вся энергетическая инфраструктура, а также система военного управления и связи не прекратит свое существование, подчеркнул эксперт.
"Противник уже предпринял ряд наступлений на направлениях, где они когда-то добились успеха. Они пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на Херсонско-Запорожском направлении. Украина задействовала ротные и батальонные группы. Но ни одна из них не достигла успеха", - указал Леонков.
мы можем предполагать, что противник пойдет на новое мощное наступление. Но нужно понимать, что ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, добавил специалист.
Срыв этих атак говорит об укреплении нашей обороны. Следовательно, противнику труднее будет повторить тактические успехи, которых он достиг раньше, заключил собеседник издания.