https://ukraina.ru/20221023/1040052894.html

Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс

Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс - 23.10.2022 Украина.ру

Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс

Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал отставку Лиз Трасс и оценил возможное возвращение на пост премьер-министра Великобритании Украина.ру, 23.10.2022

2022-10-23T17:05

2022-10-23T17:05

2022-10-23T17:05

видео

британия

борис джонсон

трасс (лиз трасс)

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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал отставку Лиз Трасс и оценил возможное возвращение на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании предстоит провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил глава так называемого "комитета 1922" сэр Грэм Брэди. Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - это самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.#Ищенко #Трасс #Джонсон #Лондон #Великобритания #Сунак #Англия

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