Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс - 23.10.2022 Украина.ру
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Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс
Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс - 23.10.2022 Украина.ру
Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал отставку Лиз Трасс и оценил возможное возвращение на пост премьер-министра Великобритании Украина.ру, 23.10.2022
2022-10-23T17:05
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британия
борис джонсон
трасс (лиз трасс)
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал отставку Лиз Трасс и оценил возможное возвращение на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании предстоит провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил глава так называемого "комитета 1922" сэр Грэм Брэди. Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - это самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.#Ищенко #Трасс #Джонсон #Лондон #Великобритания #Сунак #Англия
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видео, британия, борис джонсон, трасс (лиз трасс), видео
Видео, Британия, Борис Джонсон, Трасс (Лиз Трасс)

Кто добьёт рейтинг консерваторов в Британии и почему убрали Трасс

17:05 23.10.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге прокомментировал отставку Лиз Трасс и оценил возможное возвращение на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании предстоит провести до 28 октября, он сможет вступить в должность до 31 октября, сообщил глава так называемого "комитета 1922" сэр Грэм Брэди. Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - это самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.
#Ищенко #Трасс #Джонсон #Лондон #Великобритания #Сунак #Англия
 
ВидеоБританияБорис ДжонсонТрасс (Лиз Трасс)
 
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