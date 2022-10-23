Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные - 23.10.2022 Украина.ру
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Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные - 23.10.2022 Украина.ру
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
Все мобилизованные для участия в СВО независимо от места службы будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом 23 октября сообщается на государственном портале "Объясняем.рф"
2022-10-23T16:51
2022-10-23T16:51
новости
сумма
мобилизация
спецоперация
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Ранее РИА Новости опубликовали интервью с одним из полевых хирургов группировки "Отважные", который находится в госпитале в ЛНР. Бойцы подразделения попросили командование вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих.В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов рассказал, что частичная мобилизация изменила российское общество."Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно", - сказал он.
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новости, сумма, мобилизация, спецоперация
Новости, сумма, мобилизация, Спецоперация

Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные

16:51 23.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Все мобилизованные для участия в СВО независимо от места службы будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом 23 октября сообщается на государственном портале "Объясняем.рф"
Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места её нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.
Ранее РИА Новости опубликовали интервью с одним из полевых хирургов группировки "Отважные", который находится в госпитале в ЛНР. Бойцы подразделения попросили командование вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов рассказал, что частичная мобилизация изменила российское общество.
"Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно", - сказал он.
Интервью мэра Москвы С. Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:26
Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены - СобянинМэр российской столицы Сергей Собянин 17 октября заявил на своем сайте, что, как проинформировал военный комиссар Москвы, "задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме"
 
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