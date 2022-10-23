https://ukraina.ru/20221023/1040052635.html
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные - 23.10.2022 Украина.ру
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
Все мобилизованные для участия в СВО независимо от места службы будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом 23 октября сообщается на государственном портале "Объясняем.рф"
2022-10-23T16:51
2022-10-23T16:51
2022-10-23T16:51
новости
сумма
мобилизация
спецоперация
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg
Ранее РИА Новости опубликовали интервью с одним из полевых хирургов группировки "Отважные", который находится в госпитале в ЛНР. Бойцы подразделения попросили командование вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих.В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов рассказал, что частичная мобилизация изменила российское общество."Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно", - сказал он.
https://ukraina.ru/20221017/1039800184.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a26c6f275b1c21a3834a04b993d5ef9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумма, мобилизация, спецоперация
Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные
Все мобилизованные для участия в СВО независимо от места службы будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом 23 октября сообщается на государственном портале "Объясняем.рф"
Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места её нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.
Ранее РИА Новости опубликовали интервью с одним из полевых хирургов группировки "Отважные", который находится в госпитале в ЛНР. Бойцы подразделения попросили командование вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов рассказал, что частичная мобилизация изменила российское общество.
"Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно", - сказал он.