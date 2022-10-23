https://ukraina.ru/20221023/1040052635.html

Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные

Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные - 23.10.2022 Украина.ру

Стала известна гарантированная сумма, которую будут получать все мобилизованные

Все мобилизованные для участия в СВО независимо от места службы будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом 23 октября сообщается на государственном портале "Объясняем.рф"

2022-10-23T16:51

2022-10-23T16:51

2022-10-23T16:51

новости

сумма

мобилизация

спецоперация

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Ранее РИА Новости опубликовали интервью с одним из полевых хирургов группировки "Отважные", который находится в госпитале в ЛНР. Бойцы подразделения попросили командование вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале, несмотря на необходимую эвакуацию, потому что они не могут оставить своих.В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов рассказал, что частичная мобилизация изменила российское общество."Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно", - сказал он.

https://ukraina.ru/20221017/1039800184.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумма, мобилизация, спецоперация